Berlusconi su governo Lega-M5S | Metteranno patrimoniale

Crozza-Renzi e Crozza-Berlusconi sono avvoltoi sul fiume : “Aspettiamo il cadavere del governo…”. Il finale è epico : Maurizio Crozza nel doppio ruolo di Renzi e Berlusconi in versione avvoltoi e aspettano di veder passare i cadaveri dei loro nemici…. Live streaming, episodi completi e clip extra su Dplay.com (http://it.dplay.com/) L'articolo Crozza-Renzi e Crozza-Berlusconi sono avvoltoi sul fiume: “Aspettiamo il cadavere del governo…”. Il finale è epico proviene da Il Fatto Quotidiano.

Notizie del giorno. Trattative di governo e Berlusconi : Notizie del giorno: procedono i lavori di Luigi Di Maio e Matteo Salvini sul governo, ma non mancano rallentamenti e difficoltà. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha deciso di concedere la riabilitazione a Silvio Berlusconi, cancellando così tutti gli effetti della condanna subita dall’ex premier in seguito alla Legge Severino. Notizie del giorno. Trattative governo News. Procedono i lavori di Luigi Di Maio e Matteo Salvini sul governo, ma ...

Governo - Antonio Padellaro : “Ecco perché al posto di Salvini non vedrei di buon occhio l’appoggio esterno di Berlusconi” : “Fossi Salvini vedrei come grande preoccupazione l’appoggio esterno di Berlusconi”. Al Salone del Libro di Torino, Antonio Padellaro ha commentato con queste parole l’accordo tra M5S e Lega. “Forza Italia farà di tutto per dimostrare che l’alleanza Lega-M5S è innaturale così come Renzi ha tifato per la nascita di questo Governo, ma evidentemente ha giocato sul tanto peggio tanto meglio” L'articolo Governo, Antonio Padellaro: “Ecco perché ...

E’ riabilitazione : Silvio Berlusconi può provare già ora a formare un suo Governo : Una bomba politica che irrompe sulle trattative per la formazione del Governo gialloverde. Forza Italia torna a riprendere peso contrattuale.

Governo - tensioni tra Lega e 5 Stelle. Berlusconi : «Spero non riescano - o sarà patrimoniale». Poi la smentita : I due partiti si ritrovano distanti su premier e programmi. Un caso le parole del leader di Forza Italia

Governo - Berlusconi : “Speriamo che Di Maio e Salvini non vadano avanti perché mettono la patrimoniale” : Non si sente tradito da Matteo Salvini ma spera che il dialogo tra Lega e Movimento 5 stelle s’interrompa presto. Il motivo? Ha paura che il nuovo Governo introduca una tassa patrimoniale. Silvio Berlusconi confessa i suoi timori. E a quarantotto ore dal “passo di lato” che ha consentito l’apertura formale del dialogo tra Luigi Di Maio e Salvini torna a commentare l’attuale situazione politica mentre visitava la ...

Governo Lega-M5s - Silvio Berlusconi : 'No - non mi sento tradito da Matteo Salvini' : Silvio Berlusconi non si sente tradito dal segretario della Lega Matteo Salvini. Il leader di Forza Italia, presente a Amart, mostra mercato dell'antiquariato al Museo della Permanente a Milano, ...

sondaggi governo m5s lega Berlusconi mattarella : L’attualità politica subisce un’accelerazione improvvisa, dopo oltre due mesi di non-notizie e di giri di consultazioni finiti in un nulla di fatto insieme alle trattative tra i partiti allo scopo di formare un governo. La notizia dell’accordo tra Movimento 5 Stelle e lega dopo il “passo di lato” di Forza Italia annunciato da berlusconi è ancora troppo fresca per avere ripercussioni sui sondaggi, ...