Berlusconi - stop a Salvini e Di Maio : «Vogliono mettere la patrimoniale» : «Speriamo che questi due non vadano avanti perché mettono la patrimoniale». Lo ha detto Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, riferendosi a Luigi diMaio e Matteo Salvini...

Berlusconi stoppa Di Maio e Salvini : 'Questi due ci mettono la patrimoniale' : Primi effetti della ' benevolenza critica ' di Silvio Berlusconi nei confronti del nascente governo Lega-Cinque Stelle . 'Vediamo come va', ha detto il presidente di Forza Italia sollecitato dai ...

Molise : Berlusconi - avanti centrodestra unito - stop dilettantismo M5S : Roma, 23 apr. (AdnKronos) – “Dal Molise parte un segnale nazionale importante: il centrodestra unito ha la capacità di raccogliere il consenso degli italiani per guidare le regioni ed il Paese. Il messaggio degli elettori è stato chiaro, ora dobbiamo impegnarci con tutte le nostre energie per ripetere lo stesso successo in Friuli”. Lo scrive Silvio Berlusconi in una nota in cui commenta il risultato elettorale.Dal Cavaliere ...

GOVERNO - SCONTRO DI MAIO-SALVINI/ Casellati al Colle ‘senza accordi’ : Berlusconi - “stop M5s”. E il Pd si sfila : GOVERNO, fallite consultazioni Casellati: Di Maio, "dialogo solo con Lega o Pd, no Berlusconi"; Salvini "Centrodestra unito, M5s sembra voler andare con i dem"(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 10:52:00 GMT)

Sondaggi politici : vola la Lega - stop per il M5s - Berlusconi al 10% : La crisi di governo cambia le intenzioni di voto per gli italiani e "regala" un clamoroso aumento di consensi al leader leghista. Frena il MoVimento 5 Stelle, timida ripresa del Partito Democratico.Continua a leggere

Salvini - ultimatum a Di Maio e Berlusconi : "Stop ripicche - governo in fretta o voto" : Il leghista: "Sono al limite della pazienza, avete rotto le p.... Ognuno faccia passo di lato" "Niente passo di lato", Berlusconi sfida tutti e risale sul predellino

Consultazioni - Di Maio : sinergia con la Lega ma Berlusconi faccia passo di lato. Salvini : centrodestra unito - premier della Lega - stop veti M5S. Il capo di FI contro i 5 stelle : Secondo giro di Consultazioni al Quirinale per la formazione del nuovo governo. Dopo il gruppo delle Autonomie, il Misto e Leu in mattinata, nel pomeriggio le Consultazioni del capo dello...

Consultazioni al Quirinale. FI : accordo solo se M5S riconosce Berlusconi. I 5 stelle : si faccia da parte. Martina : stop tatticismi : Secondo giro di Consultazioni al Quirinale per la formazione del nuovo governo. Dopo il gruppo delle Autonomie, il Misto e Leu in mattinata, nel pomeriggio le Consultazioni del capo dello...

Governo - Berlusconi per un Nazareno-bis : Salvini lo stoppa : Un Pd debole, indeciso, privo di certezze torna al centro della scena politica. Forse non volendolo; certamente strattonato dal centrodestra e dal Movimento Cinque stelle, non perchè amato ma perchè ad oggi rappresenta l'arma di distruzione di massa all'interno dell'...

"Berlusconi resta il leader". Così Salvini stoppa Toti : Un governo Lega-M5s? Un simile mostro per Silvio Berlusconi è come l'essere favoloso, metà capro e metà cervo, di cui parlano i latini. 'Un ircocervo, l'animale mitologico spesso citato dai filosofi ...

Berlusconi prova a stoppare Salvini : Nemmeno il tempo, per Silvio Berlusconi , di far filtrare come l'incontro di ieri sera a "casa sua", a palazzo Grazioli, 'si è tenuto in un clima cordiale' che la realtà delle cose riporta al centro ...

Salvini stoppa Berlusconi : non dialogo col Pd : Milano, 12 mar. , askanews, Non vado al governo con il Pd e non vado al governo per bruciarmi: o si può fare quello che abbiamo promesso, o è meglio aspettare ancora. Matteo Salvini riunisce il ...