Benji & Fede : fuori ora il videoclip di “Moscow Mule” : <3 The post Benji & Fede: fuori ora il videoclip di “Moscow Mule” appeared first on News Mtv Italia.

Video e testo Moscow Mule di Benji e Fede - il nuovo singolo estivo scritto con Rocco Hunt e Federica Abbate : Moscow Mule di Benji e Fede sarà disponibile in rotazione radiofonica da domani, venerdì 11 maggio 2018. Il brano è il nuovo singolo estratto dal terzo disco di inediti del duo modenese, Siamo Solo Noise, pubblicato a marzo e certificato disco di platino in poche settimane. Moscow Mule di Benji e Fede è stato scritto con Federica Abbate e Rocco Hunt e prodotto da Takagi & Ketra; è un brano perfetto per il periodo estivo: richiama le ...

Moscow Mule - Benji & Fede | Testo - Audio - MP3 : Canzone Benji & Fede, Moscow Mule: Testo, parole, Audio, video, MP3 Il nuovo singolo di Benji & Fede è Moscow Mule: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. “Moscow Mule” è il titolo del nuovo singolo di Benji e Fede, prodotto da Takagi & Ketra e scritto con Federica Abbate e […]

Riki e Benji e Fede ai Wind Music Awards con Maneskin - Ultimo e Federica Carta : aggiornamento ospiti : Benji e Fede ai Wind Music Awards per ritirare premi legati al nuovo album, Siamo Solo Noise, che presenteranno in tour in estate. Il nome del duo modenese non è l’unico che si aggiunge oggi al cast in fase di sviluppo. Sul palco dell’Arena di Verona sono attesi anche Riki e i Maneskin. Ci sarà poi la cantante Federica Carta, che ha appena rilasciato il suo disco d’esordio. Ai Wind Music Awards è in programma anche la partecipazione di ...

Annalisa : Benji & Fede e Mr.Rain sono gli ospiti dei concerti di Roma e Milano : Il 10 e 14 maggio The post Annalisa: Benji & Fede e Mr.Rain sono gli ospiti dei concerti di Roma e Milano appeared first on News Mtv Italia.

Prezzi di pacchetti VIP e biglietti per Benji e Fede in concerto nel 2018 : Siamo Solo Noise Summer Tour anche al Teatro Antico di Taormina : Al via la prevendita dei biglietti per Benji e Fede in concerto in estate con il Siamo Solo Noise Summer Tour 2018. Sono stati annunciati negli scorsi giorni i primi 7 concerti di anteprima Tour: si parte il 7 luglio dall'Etes Arena Flegrea di Napoli per far tappa a Reggio Emilia, Padova, Cattolica, Taormina, Lecce e Marina di Pietrasanta (Lucca). L'ultimo dei 7 appuntamenti al momento annunciati è atteso per lunedì 20 agosto a La ...

Benji & Fede hanno svelato le date del Siamo Solo Noise Summer Tour : Olé The post Benji & Fede hanno svelato le date del Siamo Solo Noise Summer Tour appeared first on News Mtv Italia.

Benji e Fede a Radio Italia parlano del tour 2018 “da orgasmo” diviso in 3 fasi : arrivano le prime date : Benji e Fede a Radio Italia presentano il nuovo album di inediti, Siamo Solo Noise, e anticipano i primi dettagli relativi al tour di concerti che nel 2018 li vedrà protagonisti in tutta la penisola. Per Siamo Solo Noise sono partiti da un centinaio di pezzi per poi sceglierne 12. Benji e Fede hanno raccontato il processo di selezione e la difficoltà nell'escludere brani dalla tracklist. "Ogni canzone rappresenta un momento che vivi, ...

Come partecipare all’intervista a Benji e Fede a Radio Italia Live il 3 maggio : L'intervista a Benji e Fede a Radio Italia Live è alle porte. Il duo modenese è infatti pronto a tornare sul palco dell'emittente Radiofonica milanese per un nuovo Live che servirà per la presentazione di Siamo solo noise. L'evento è previsto per il 3 maggio, ma è già possibile richiedere gli accrediti per partecipare Come pubblico al concerto che terranno al Verti Music Place di Cologno Monzese. Per provare a vincere gli inviti, sarà ...

I cantanti alla Partita del Cuore di Genova - da Ermal Meta a Benji e Fede e Il Volo : info e biglietti in prevendita : I nomi dei cantanti alla Partita del Cuore di Genova: la Nazionale cantanti sfiderà il prossimo 30 maggio i Campioni del Sorriso, in una serata di solidarietà allo stadio Ferraris di Genova. Giunta quest'anno alla 27esima edizione, la Nazionale cantanti si svolgerà mercoledì 30 maggio allo stadio Luigi Ferraris a Genova: l'evento è completamente dedicato a Fabrizio Frizzi, scomparso lo scorso 26 marzo. Il ricavato dalla vendita dei biglietti, ...

Laura Pausini guida ancora la classifica Fimi - seguita da Thirty Seconds To Mars e Benji e Fede : Laura Pausini guida ancora una volta la classifica Fimi degli album più venduti della settimana. La cantante di Solarolo è seguita dal nuovo disco dei Thirty Seconds To Mars e dal duo modenese Benji e Fede, rispettivamente al secondo e al terzo posto. Se Fatti Sentire occupa la vetta della classifica, Benj e Fede con Siamo Solo Noise sono stabili sul podio dopo sei settimane dalla pubblicazione. America dei Thirty Seconds To Mars debutta ...

Benji e Fede a Emigratis il 12 aprile : il video con Pio e Amedeo per la band Musicomio : Benji e Fede a Emigratis giovedì 12 aprile sono protagonisti di uno sketch con Pio e Amedeo a supporto della band Musicomio. Il duo di Modena è stato intercettato da Pio e Amedeo che, intenzionati a farsi conoscere anche all'estero per la loro musica, hanno coinvolto gli idoli delle teenagers italiane per un video di supporto. Benji e Fede a Emigratis hanno registrato una clip con Pio e Amedeo chiedendo ai fan di supportare il gruppo ...

Un grande evento prima del tour di Benji e Fede - con un repertorio ricchissimo : “Manca poco” : Annunciato un grande evento prima del tour di Benji e Fede, tornati al successo con Siamo solo noise. Il duo modenese è tornati ai microfoni di RTL 102.5, per raccontare quelli che sono i punti più importanti del loro nuovo progetto discografico che è arrivato a qualche mese dal Zeropositivo. Il terzo album del duo è balzato immediatamente in vetta alle classifiche, preceduto da Buona fortuna. I due raccontano di una nuova maturità ...

Nuove date dell’instore tour di Benji e Fede per Siamo solo noise ad aprile : gli eventi firmacopie : Nuove date dell’instore tour di Benji e Fede sono disponibili da oggi. Chiusa la prima parte dell’instore tour promozionale per l’album Siamo solo noise, il duo modenese comunica ai fan nuovi appuntamenti firmacopie, gli ultimi. Le Nuove date dell’instore tour di Benji e Fede a supporto del loro terzo disco di inediti sono state annunciate oggi, martedì 27 marzo, all’interno degli spazi ufficiali dei due cantanti sui social network. Gli ...