Benedetta Costituzione!

(Di venerdì 11 maggio 2018) Quale che sia il giudizio sul governo gialloverde che sta per essere varato –il mio è decisamente allarmato– penso si possa largamente apprezzare, in queste ore, il valore della nostra Costituzione, della quale il Presidente della Repubblica è custode e attivo garante. Anche chi coltivasse un giudizio positivo sull'esecutivo che si profila dovrebbe convenire su due punti: un governo cui non partecipa alcun referente delle famiglie politiche europee fa segnare una marcata discontinuità; è cosa buona che, anche dentro la più spinta novità politica, si garantisca la continuità dello stato.Il vecchio costituente, poi fattosi monaco, Giuseppe Dossetti, ammoniva al riguardo: proprio quando una comunità politica attraversa stagioni turbolente e perde la bussola è bene che essa si àncori strettamente a quel ...