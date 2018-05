Bella Hadid e il bacio galeotto | ritorno di fiamma con l’ex?

Cannes - Bella Hadid in versione Dirty Dancing con il mini tutù : Semplice ma efficace: si potrebbe sintetizzare così il look di Bella Hadid che, a Cannes, o, più precisamente, a un evento su una spiaggia privata, si è presentata in versione...

Bella Hadid e The Weeknd : fotografati mentre si baciano al Festival di Cannes : Ritorno di fiamma The post Bella Hadid e The Weeknd: fotografati mentre si baciano al Festival di Cannes appeared first on News Mtv Italia.

Festival di Cannes 2018 : da Irina Shayk a Bella Hadid - tante bellissime presenze : Irina Shayk illumina i red carpet delle prime due giornate di Festival di Cannes 2018, Bella Hadid è appena arrivata (assieme ad Alexander Wang per l’ormai consueto party-lancio legato a Magnum) ma già spopola nei racconti della kermesse per la freschezza che ha la sua bellezza. Le super modelle sono già tantissime anche quest’anno. In sole 48 ore hanno già lasciato il (loro) segno anche Stella Maxwell e Petra Nemcova. Inutile ...

Cannes 2018 : i piaceri di Bella Hadid : Di Bella è davvero Bella, c’è ben poco da dire. E, «purtroppo», al festival di Cannes abbiamo potuto appurare che tutto sommato è anche simpatica. Nonostante le perenni pose da diva. E nonostante non riuscisse a scrollarsi lo sguardo di dosso (è stata sorpresa più volte ad ammirarsi nel manifesto pubblicitario alle sue spalle). Ma come darle torto? Testimonial dei gelati Magnum (è la protagonista del nuovo spot girato assieme allo stilista ...

Magnum porta Alexander Wang e Bella Hadid al Festival di Cannes : Ancora una volta il Festival di Cannes, ancora una volta una deliziosa commistione con il mondo della moda. Dopo la collaborazione con Moschino e Cara Delevingne, Magnum è pronto a tornare sulla croisette per presentare la sua nuova campagna pubblicitaria, al grido di “Prendi il piacere seriamente”. I protagonisti, questa volta, sono lo stilista statunitense di origini taiwanesi Alexander Wang e la top model Bella Hadid, che giocano ...

Bella Hadid e Hailey Baldwin - modelle al mare : Bella Hadid e Hailey Baldwin chiudono il mese d’aprile in Florida. La bruna di Los Angeles e la bionda di Tucson, entrambe 21enni e modelle, hanno preso il largo – in compagnia di un gruppo d’amici – a Miami. Una ha scelto un bikini color nude e ha posato per i fotografi, l’altra invece ha preferito nascondersi ai flash. Del resto, si tratta di una vacanza. Per sole donne. Se Hailey ha chiuso da tempo il flirt con ...

Bella Hadid mostra il seno con uno sfacciato mini top trasparente : ... @BellaHadid, in data: Apr 18, 2018 at 7:07 PDT In un micro top trasparente , che più piccolo e più rilevatore non si può, Bella ha mostrato il suo seno a tutto il mondo . Anche se si è preoccupata ...

Bella Hadid - topless mozzafiato su Instagram [FOTOGALLERY] : 1/9 Foto Instagram ...

Bella Hadid e The Weeknd : sarebbero stati avvistati mentre si baciavano al Coachella 2018 : Galeotto fu il Coachella 2018? [arc id=”3e33a712-91a1-11e6-bffd-a4badb20dab5″] Secondo le fonti intervistate da UsWeekly, Bella Hadid e The Weeknd sarebbero stati avvistati mentre si baciavano al festival, che vede il cantante come headliner. La modella e l’artista di “My Dear Melancholy” si erano lasciati nel novembre 2016, lui poi si era messo con Selena Gomez, ma era tornato single nella seconda metà del ...

Bella Hadid - look 'spaziale' per un fisico dell'altro mondo : Foto: PrPhotos La modella torna in USA dopo un viaggio a Tokyo Bella Hadid è stata sorpresa all'aeroporto di Los Angeles con un look decisamente stravagante. Oltre al suo fisico statuario è stato ...

Bella Hadid - look 'spaziale' per una fisico dell'altro mondo : ... parla l'ex migliore amica: 'Ecco com'è cambiata' - LEGGI Un post condiviso da , @BellaHadid, in data: Apr 6, 2018 at 11:51 PDT Bella Hadid, look spaziale per una fisico dell'altro mondo Amanda Lear ...

Bella Hadid ha scelto la Roma in Champions : 'Daje!' FOTO e VIDEO : Sempre più tifosi si stanno avvicinando al mondo della Roma con la favola giallorossa in Champions League che sta avvicinando al mondo del pallone tantissimi tifosi d'eccezione. Fra questi c'è anche la bellissima Bella Hadid , modella di intimo e angelo di Victoria's Secret già intercettata a seguire il Paris Saint Germain ...

Bella Hadid crea un (biondo) alter ego : Un weekend di lavoro in Giappone e un pizzico di ironia sono bastati a Bella Hadid per creare un nuovo fenomeno social. La modella ventunenne, indossando una parrucca bionda, ha dato vita a un alter ego che ha conquistato i fan. Tutto è iniziato lo scorso weekend con una foto postata sul suo profilo ufficiale: sguardo ammiccante, caschetto biondo e un completo Chanel, accompagnati dalla didascalia «Rebekka Harajuku al vostro servizio». LEGGI ...