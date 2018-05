Belinelli | ' Phila? Mi piacerebbe tornare'

Philadelphia e Belinelli - stagione al capolinea : Torino - La prima stagione da oltre 50 vittorie dai tempi delle Finali targate Allen Iverson e Larry Brown, la seconda striscia vincente , 16 gare, più lunga nella storia della franchigia, l'...

Basket - playoff Nba : Belinelli non basta - Phila ancora ko. LeBron allo scadere - Cleveland vede la finale : NEW YORK - Cleveland e Boston sono ad un passo dalla finale della Eastern Conference. Vincono rispettivamente contro Toronto , 105-103, e Philadelphia , 98-101 dts, e volano sul 3-0 nella serie ...

Playoff NBA 2018 : un miracolo di Belinelli non basta a Philadelphia - Boston e Cleveland volano sul 3-0 : Sembrano ormai in dirittura d’arrivo le due semifinali della Eastern Conference valide per i Playoff NBA 2018: entrambe le serie, infatti, nella notte sono arrivate al punteggio di 3-0. Da una parte i Cleveland Cavaliers, nonostante un ultimo quarto in cui hanno concesso troppo, sono riusciti ad imporsi sui Toronto Raptors, mentre dall’altra i Philadelphia 76ers si sono arresi all’overtime ai Boston Celtics. Partiamo proprio da ...

Belinelli - specialità playoff : Philadelphia parla italiano : Basket Nba, i Sixers eliminano Miami e volano in semifinale. Azzurro decisivo con 16,6 punti a gara: è un altro record «Marco sta superando le mie aspettative: è un grande giocatore e un compagno di ...

Continua la corsa di Belinelli nei playoff : Philadelphia elimina Miami : Roma - C'è un'Italia che esce dai playoff a testa alta, con l'orgoglio di aver subito meno di 100 punti in casa di Golden State, impensierendo i campioni NBA. Ma accanto all'orgoglio di Ettore Messina,...

Nba playoff - Philadelphia-Miami 104-91 : Belinelli 11 - 76ers al secondo turno : Philadelphia , 3, -Miami , 6, 104-91 , Philadelphia vince la serie 4-1, I 76ers cambiano marcia nel terzo quarto e mandano ko Miami strappando il pass per il secondo turno in una serie non facile ...

Nba playoff - Miami-Philadelphia 108-128 : Belinelli 21 punti : Miami , 6, -Philadelphia , 3, 108-128 , 1-2 nella serie, I 76ers passano a Miami e si riprendono il vantaggio nella serie mostrando intelligenza e perfino maturità. Gli Heat alzano il livello di ...

Playoff NBA 2018 - Miami-Philadelphia 108-128 : torna Embiid - Belinelli vola - Sixers corsari in casa degli Heat : Miami Heat-Philadelphia 76ers 108-128 In Gara-2 i Philadelphia 76ers erano stati schiacciati, oltre che da una prestazione vintage di Dwyane Wade, dalla fisicità e dalle "mani addosso" dei Miami Heat ...

Nba playoff - Philadelphia-Miami 103-113 : Wade - 28 - trascina gli Heat. Belinelli fa il suo : 16 : Philadelphia , 3, -Miami , 6, 103-113 , 1-1 nella serie, Dopo 17 vittorie consecutive arriva il primo stop per i 76ers. Miami, imparata la lezione della prima sfida della serie, difende con ...

Marco Belinelli da Oscar : "Sono io il Rocky di Phila : Per scattare una foto o un selfie con Lui ci si deve mettere in fila. "Non m'importa quanto tempo ci vuole,ma la voglio anch'io", s'impunta scherzosamente Marco Belinelli. Accontentato. Così Beli ...

Playoff NBA 2018 - Philadelphia e l'esame Miami : il ritorno nella post-season di Marco Belinelli : Marco Belinelli aspettava da tre anni questo momento, arrivato dopo esperienze negative, difficoltà e tanto tanto lavoro. L'azzurro si gode i Playoff dopo averli giocati l'ultima volta nel 2015 con ...

NBA 2018 - Marco Belinelli è pronto per i playoff : “A Philadelphia sono di nuovo sereno. Vogliamo andare lontano!” : La stagione NBA di Marco Belinelli ha letteralmente cambiato faccia con il passaggio da Atlanta a Philadelphia. Il nativo di San Giovanni in Persiceto si è calato alla perfezione nel contesto dei 76ers, tornati finalmente competitivi dopo anni di costruzione: sono arrivate 23 vittorie in 28 gare, 16 delle quali consecutive, per qualificarsi non solo ai playoff ma issarsi addirittura fino al terzo posto della Eastern Conference. “Qui sono ...

Nba - Philadelphia e Belinelli : 15ª perla. I Wizards piegano Boston : Phila ad un passo dal terzo posto dopo la vittoria su Atlanta. JJ Redick ne mette 28, ma decisivo ancora una volta Marco Belinelli con 20 punti. John Wall , 29 punti e 12 assist, trascina i suoi ...

NBA - 15vittoria consecutiva per Philadelphia : 20 punti di Belinelli contro i 'suoi' Hawks : Se i Philadelphia 76ers faranno strada nei playoff, magari un biglietto di ringraziamento agli Atlanta Hawks potrebbero pure mandarlo. Perché senza le acquisizioni di Marco Belinelli ed Ersan Ilyasova,...