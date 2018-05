Batteri multiresistenti agli antibiotici | in Italia uno dei tassi più alti d’Europa

Batteri multiresistenti quali sono e come si definiscono : I Batteri multiresistenti sono Batteri molto forti, contro cui gli antibiotici attualmente in uso sono in efficaci o comunque non sufficientemente efficaci. Per le infezioni causate da questi Batteri si sta diffondendo una vera e propria emergenza, perché non ci sono terapie che permettono la cura. come mai? La causa è l’uso improprio degli antibiotici già esistenti: ne abbiamo presi troppi anche quando non necessari. ...

Batteri multiresistenti quali sono e come si definiscono : I Batteri multiresistenti sono Batteri molto forti, contro cui gli antibiotici attualmente in uso sono in efficaci o comunque non sufficientemente efficaci. Per le infezioni causate da questi Batteri si sta diffondendo una vera e propria emergenza, perché non ci sono terapie che permettono la cura. come mai? La causa è l’uso improprio degli antibiotici già esistenti: ne abbiamo presi troppi anche quando non necessari. ...