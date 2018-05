Basket NBA Philadelphia 76ers | sogno LeBron per i Sixers Belinelli resterà?

Basket - playoff Nba : Philadelphia si arrende - Boston in finale a Est : Boston - Philadelphia alza bandiera bianca. Boston sfrutta il fattore campo in gara-5 e vola in finale a Est dove troverà Cleveland. Finisce 114-112 per gli uomini di coach Stevens che chiudono la ...

Basket - playoff Nba : sarà tra Houston e Golden State la finale a Ovest : NEW YORK - Match point a segno in gara 5 ed entrambe chiudono le rispettive serie sul 4-1. A Ovest abbiamo già la finale di Conference e ad affrontarsi saranno Houston, che eliminano Utah, e Golden ...

Basket - playoff Nba Cleveland in finale a Est - Philadelphia batte Boston : NEW YORK - Sono i Cleveland Cavaliers i primi finalisti di Conference. I vice-campioni in carica non lasciano scampo ai Raptors, si impongono 128-93 e vincono gara 4 chiudendo la serie con un ...

Basket - playoff Nba : Golden State e Houston a un passo dalla finale di Conference : NEW YORK - Golden State e Houston si aggiudicano gara-4 e si portano in vantaggio 3-1 nelle rispettive serie di semifinali play-off della Western Conference Nba contro New Orleans e Utah, potendo ...

Basket - playoff Nba : Belinelli non basta - Phila ancora ko. LeBron allo scadere - Cleveland vede la finale : NEW YORK - Cleveland e Boston sono ad un passo dalla finale della Eastern Conference. Vincono rispettivamente contro Toronto , 105-103, e Philadelphia , 98-101 dts, e volano sul 3-0 nella serie ...

Basket - playoff Nba : impresa Utah - sbanca Houston e porta la serie in parità : Houston - L'incredibile notte dei Jazz, sbancano Houston e pareggiano la serie delle semifinali della Western Conference: 1-1. Utah compie una vera e propria impresa nel tempio dei Rockets: Harden e ...

Basket - Nba : Cleveland elimina Indiana - Harden trascina Houston : NEW YORK - LeBron James trascina i suoi Cavaliers in semifinale di conference contro Toronto: finisce 105 a 101 contro Indiana. I Rockets invece, grazie ad Harden, aprono la prima sfida del secondo ...

Basket - play off Nba : avanzano Toronto e Utah. Indiana trascina Cleveland a gara-7 : NEW YORK - Toronto e Utah approdano in semifinale di Conference mentre Indiana 'costringe' Cleveland a disputarsi l'ingresso tra le migliori otto nello spareggio di gara 7. Questi gli esiti delle gare ...

Basket - playoff Nba : Houston vola in semifinale - James porta avanti Cleveland : NEW YORK - Houston conquista la semifinale nella Western Conference e aspetta la vincente della serie che gli Oklahoma City Thunder hanno riaperto con Utah Jazz, mentre Cleveland e Toronto si ...

Basket - playoff Nba : i Sixers di Belinelli in semifinale - i Warriors eliminano gli Spurs : NEW YORK - Emettono altri due verdetti i play-off del campionato Nba dopo le partite disputate nella notte italiana. E a festeggiare c'è anche Marco Belinelli che con i suoi Sixers vince gara-5 e ...

Basket - Playoff Nba : vincono Houston e Utah - semifinale a un passo : ROMA - Houston e Utah guadagnano il match-ball nel primo turno della Western Conference dell'Nba. Nella notte italiana, i Rockets superano i Minnesota Timberwolvers per 119-110 con 36 punti di James ...

Basket - play off Nba : New Orleans in semifinale a Ovest. Philadelphia espugna Miami e va 3-1 : NEW YORK - New Orleans è la prima squadra ad approdare alle semifinali nei playoff Nba. I Pelicans hanno chiuso la serie sul 4-0 contro Portland sfruttando il fattore campo , 131-123, . A trascinare ...

Diretta / Miami Heat Philadelphia Sixers (risultato live 83-79) streaming video e tv : fine 30'! (Basket NBA) : Diretta Miami Heat Philadelphia Sixers streaming video e tv, orario e risultato live della partita di basket NBA, gara-4 del primo turno playoff (21 aprile)(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 22:26:00 GMT)