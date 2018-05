BASKET NBA Philadelphia 76ers | Belinelli | Vorrei tornare a giocare con questa

(Di venerdì 11 maggio 2018)NBA, per ic'è il sogno LeBron dopo una stagione finalmente ottima per i Sixers. Merito anche di, che esprime il suo intento di restare(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 12:32:00 GMT)

BASKET - playoff Nba : Philadelphia si arrende - Boston in finale a Est : Boston - Philadelphia alza bandiera bianca. Boston sfrutta il fattore campo in gara-5 e vola in finale a Est dove troverà Cleveland. Finisce 114-112 per gli uomini di coach Stevens che chiudono la ... alza bandiera bianca.sfrutta il fattore campo in gara-5 e vola ina Est dove troverà Cleveland. Finisce 114-112 per gli uomini di coach Stevens che chiudono la ...

BASKET - playoff Nba : sarà tra Houston e Golden State la finale a Ovest : NEW YORK - Match point a segno in gara 5 ed entrambe chiudono le rispettive serie sul 4-1. A Ovest abbiamo già la finale di Conference e ad affrontarsi saranno Houston, che eliminano Utah, e Golden ... : NEW YORK - Match point a segno in gara 5 ed entrambe chiudono le rispettive serie sul 4-1. Aabbiamo già ladi Conference e ad affrontarsi saranno, che eliminano Utah, e...

BASKET - playoff Nba Cleveland in finale a Est - Philadelphia batte Boston : NEW YORK - Sono i Cleveland Cavaliers i primi finalisti di Conference. I vice-campioni in carica non lasciano scampo ai Raptors, si impongono 128-93 e vincono gara 4 chiudendo la serie con un ... : NEW YORK - Sono iCavaliers i primi finalisti di Conference. I vice-campioni in carica non lasciano scampo ai Raptors, si impongono 128-93 e vincono gara 4 chiudendo la serie con un ...

BASKET - playoff Nba : Golden State e Houston a un passo dalla finale di Conference : NEW YORK - Golden State e Houston si aggiudicano gara-4 e si portano in vantaggio 3-1 nelle rispettive serie di semifinali play-off della Western Conference Nba contro New Orleans e Utah, potendo ... : NEW YORK -si aggiudicano gara-4 e si portano in vantaggio 3-1 nelle rispettive serie di semifinali play-off della WesternNba contro New Orleans e Utah, potendo ...