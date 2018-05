: Bari, prostituzione minorile: 3 arresti - TelevideoRai101 : Bari, prostituzione minorile: 3 arresti - jenniferpas90 : Quei 'piccoli schiavi invisibili' all'ombra del San Nicola di Bari -

I Carabinieri del comando provinciale dihanno eseguito 3 ordinanze applicative delle misure cautelari (2 in carcere e una ai domiciliari) a carico di altrettante persone per un giro dinelle vicinanze dello stadio S. Nicola di. I 3 indagati, di 58, 51 e 46 anni, sono tutti incensurati e residenti in provincia. A loro carico i militgari hanno documentato intense attività di procacciamento di minori con l'uso dei social network in circuiti amicali selezionati.(Di venerdì 11 maggio 2018)