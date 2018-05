Bari | adescavano minori in chat per abusare di loro in cambio di piccole somme | 3 arresti

fanpage

: #Bari, #prostituzione minorile: scattano altri tre arresti. Adescavano minorenni su internet per compiere con loro… - Agenzia_Ansa : #Bari, #prostituzione minorile: scattano altri tre arresti. Adescavano minorenni su internet per compiere con loro… - RaiNews : Un giro di prostituzione minorile, con ragazzini adescati via web, è stato scoperto a Bari e ha portato al momento… - gianlucasberna : RT @Agenzia_Ansa: #Bari, #prostituzione minorile: scattano altri tre arresti. Adescavano minorenni su internet per compiere con loro atti s… -

(Di venerdì 11 maggio 2018) Per gli inquirenti i tre erano coinvolti in "intense attività di procacciamento dicon l'utilizzo dei social network in circuiti amicali selezionati". I tre uomini coinvolti nell'inchiesta sul fenomeno della prostituzionele attorno allo stadio San Nicola che ha già portato ad altri tre