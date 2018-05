Barcellona | Hamilton il più veloce nelle seconde libere Vettel quarto

F1 - Test Barcellona 2018 : risultati 9 marzo. Kimi Raikkonen stampa il miglior tempo - Alonso lo insegue! Hamilton super sul passo gara : Sono terminati i Test di F1 a Barcellona . Sul circuito spagnolo si sono conclusi gli otto giorni di prove che precedono l’inizio del Mondiale previsto per il 25 marzo con il GP di Australia. Il miglior tempo di oggi è stato siglato da Kimi Raikkonen che ha spinto la sua Ferrari in 1:17.221 con gomma hypersoft. Il finlandese ha sfruttato al meglio la mescola più morbida offerta dalla Pirelli e ha messo in fila tutti i rivali fin dal mattino ...

F1 - Test Barcellona 2018 : risultati e classifica dei tempi di oggi (7 marzo). Daniel Ricciardo in testa - Hamilton e Bottas inseguono. Vettel e Raikkonen nascosti : Daniel Ricciardo ha firmato il miglior tempo nella giornata odierna di Test di F1 a Barcellona . Sul circuito catalano, l’australiano della Red Bull ha firmato un rilevante 1:18.407 montando le hyper-soft, la mescola più morbida fornita dalla Pirelli. Con la gomma più prestazionale ha fatto la differenza nei confronti delle due Mercedes: Lewis Hamilton si è fermato a 1:18.400 mentre Valtteri Bottas non è andato oltre 1:18.560, entrambi su ...

F1 - test Barcellona : Ricciardo davanti a Hamilton : ROMA - La seconda giornata di test a Barcellona si apre con una sorpresa per la Ferrari: Kimi Raikkonen, che doveva scendere in pista è stato colpito nella notte da un problema gastrico e ha lasciato ...

F1 - Test Barcellona 2018 : i risultati del mattino (7 marzo). Daniel Ricciardo in vetta con il record - Hamilton 2° ma devastante e Vettel 3° si nasconde? : E’ stato di Daniel Ricciardo su Red Bull il miglior crono della mattinata a Barcellona (Spagna), di questa seconda giornata di Test collettivi dedicata alle monoposto del Mondiale di F1 2018 . L’australiano ha fatto segnare il crono di 1’18″047 stabilendo il nuovo primato non ufficiale della pista, dimostrando un gran feeling con le gomme hypersoft. Ricciardo , infatti, è stato capace di precedere il campione del mondo ...

F1 - Test Barcellona 2018 : risultati e classifica dei tempi di oggi (6 marzo). Sebastian Vettel piazza il miglior tempo - Bottas e Hamilton alle spalle : Sebastian Vettel ha ottenuto il miglior tempo nella giornata odierna di Test di F1. A Barcellona , dove è incominciata la seconda tranche di prove dopo quella complicata della scorsa settimana, il tedesco della Ferrari ha piazza to un rivelante 1:20.396, tempo ottenuto in mattinata su gomme medie. La Rossa è letteralmente volata e ha fatto la differenza infliggendo due decimi di distacco alla Mercedes di Valtteri Bottas (1:20.596, soft) e tre alla ...

F1 - Test Barcellona 2018 : risultati 6 marzo. Sebastian Vettel il più veloce di tutti. Bottas ed Hamilton inseguono : C’era chi dopo i primi 4 giorni di freddo e neve in quel di Barcellona (Spagna) aveva già dato per morta la Ferrari dopo la prima tornata di Test in Catalogna. Nel day-1 di questa seconda tranche Sebastian Vettel, con la sua SF71H, ha risposto presente dimostrando velocità e consistenza. Il tedesco ha concluso infatti in vetta alla graduatoria dei tempi di giornata con il crono di 1’20″396 al termine di una sequenza di giri con ...