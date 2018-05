Bandi di Concorso Pubblico Agenzia delle Entrate | assunzioni a maggio 2018

Concorso infermieri e farmacisti : quattro Bandi attivi Video : Interessanti novita' in campo sanitario [Video] per quel che riguarda i concorsi a favore di laureati in infermieristica e farmacia. A re, i requisiti e le modalita' per poter partecipare a quattro bandi pubblici. Concorso infermieri Avviso pubblico emanato dalla Fondazione IRCSS - Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, per il conferimento di cinque incarichi nel ruolo professionale di infermieri. Tra i requisiti specifici è richiesta: Laurea ...

Concorso Agenzia delle Entrate per 650 funzionari : requisiti e posti disponibili per ognuno dei 4 Bandi : Il maxi Concorso Agenzia delle Entrate per 650 funzionari è servito: da ieri 17 aprile è possibile presentare domanda per ben 4 bandi di selezione pubblica che riguardano diverse figure professionali. In particolare, la ricerca riguarda 510 funzionari per attività amministrativo-tributaria in terza area funzionale, fascia retributiva F1, 118 funzionari tecnici sempre per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, ancora 2 funzionari ...

Concorso Agenzia Entrate - pubblicati i Bandi per 650 posti : Dopo una lunga attesa è stato finalmente pubblicato il Concorso Agenzia Entrate per 650 posti, in particolare sono stati indetti bandi per i seguenti posti: 510 funzionari per attività amministrativo-tributaria (Scarica il bando) 118 funzionari tecnici (Scarica il bando) 2 unità da destinare agli uffici della Dr Valle d’Aosta (Scarica il bando) 20 esperti in analisi statistico-economiche (Scarica il bando). Requisiti per Concorso Agenzia ...

Concorso Mef 2018 : Bandi per 400 funzionari : Vediamo allora quali sono i profili ricercati ed i requisiti richiesti, come inviare la domanda, la scadenza e alcune informazioni utili per lavorare al Ministero dell'Economia e delle Finanze e per ...

Concorso Ministero dell'Istruzione : due Bandi per 258 posti Video : Il Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca ha pubblicato due bandi funzionali all'assunzione di 258 nuovi dipendenti, così suddivisi: cinque posti per l'accesso al profilo professionale di dirigente amministrativo di seconda fascia; duecentocinquantate posti per l'accesso al profilo professionale di funzionario amministrativo-giuridico contabile. Le domande di partecipazione dei soggetti interessati dovranno essere compilate ...

Mef : al via Bandi Concorso per assunzione 400 funzionari - : Al via i bandi di concorso per assumere 400 funzionari al ministero dell'Economia. Il Mef rende noto che sulla Gazzetta Ufficiale di ieri sono stati pubblicati tre bandi ed ulteriori tre saranno pubblicati sulla Gazzetta del 6 aprile. I funzionari, che dovranno avere la ...

Prof Bandisce un concorso per sé. Il Tar gli dà ragione : "La legge vieta solo l'aiuto a parenti" : I giudici del Tar hanno dato ragione a un Professore universitario che ha bandito un concorso per sé stesso. La storia è raccontata così dal Corriere della Sera. Una versione che però il diretto interessato, Professor Giliberto Capano, respinge come parziale e non rispondente al vero.Il 9 settembre 2016 la Scuola Normale Superiore di Pisa [...] apre una "procedura di selezione per la copertura di un posto di ...