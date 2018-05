' Avrai soldi e un buon lavoro?' Polemica per la domanda del test Invalsi : MILANO Nelle chat di classe, croce e salvezza dei genitori con figli in età scolare, l'indignazione dilaga. Alla domanda numero dieci del questionario Invalsi , rivolta agli alunni delle classi quinte ...

Test invalsi - polemiche per la domanda agli alunni delle primarie : “Da grande Avrai soldi e un buon lavoro?” : “Pensando al tuo futuro, quanto pensi che siano vere queste frasi? A. Raggiungerò il titolo di studio che voglio – B. Avrò sempre abbastanza soldi per vivere – C. Nella vita riuscirò a fare ciò che desidero – D. Riuscirò a comprare le cose che voglio – E. Troverò un buon lavoro”. È la domanda numero dieci del questionario invalsi per la rilevazione delle informazioni sugli studenti a cui i bambini delle classi ...