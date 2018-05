Serie B - Avellino-Spezia 1-0. Castaldo - è il gol salvezza? : la cronaca - Foscarini cambia modulo e si affida ad un 4-3-3 che diventa spesso 4-5-1 con Castaldo punta centrale, dall'altra parte anche Gallo modifica l'assetto iniziale passando al 3-5-2 con il ...

Serie B Avellino-Spezia 1-0. Decide la rete di Castaldo : AVELLINO - Vittoria di misura ma preziosissima per l' Avellino , che batte lo Spezia nell'anticipo della quarantunesima, e penultima, giornata del campionato cadetto. La rete decisiva la mette a segno ...

Serie B Avellino-Spezia - decide Castaldo : termina 1-0 : AVELLINO - Vittoria di misura ma preziosissima per l' Avellino , che batte lo Spezia nell'anticipo della quarantunesima, e penultima, giornata del campionato cadetto. La rete decisiva la mette a segno ...

Avellino-Spezia 1-0 - successo chiave per la salvezza : decide il solito Castaldo [FOTO] : 1/10 Gerardo Cafaro/LaPresse ...

DIRETTA/ Avellino-Spezia (risultato finale 1-0) streaming video e tv : vittoria fondamentale per gli irpini : DIRETTA Avellino Spezia, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Gli irpini vanno a caccia della salvezza, i liguri sono già fuori dai playoff(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 22:16:00 GMT)

Avellino - Spezia 1-0 : cronaca diretta e risultato in tempo reale : Le formazioni ufficiali La cronaca minuto per minuto QUI Avellino Foscarini dovrebbe mandare in campo i suoi col 4-4-1-1 con Radu in porta, pacchetto difensivo composto da Kresic e Migliorini al ...

Diretta/ Avellino-Spezia (risultato live 1-0) streaming video e tv : Castaldo fa esplodere il Partenio : Diretta Avellino Spezia, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Gli irpini vanno a caccia della salvezza, i liguri sono già fuori dai playoff(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 21:55:00 GMT)

L'Avellino CI PROVA - LO SPEZIA SI DIFENDE : La SPEZIA - AVELLINO-SPEZIA 0-0 AVELLINO , 4-3-3, Radu; Ngawa , 8'st Ardemagni, , Kresic, Migliorini, Falasco; Gavazzi, Di Tacchio, Wilmots; Molina, Castaldo, Bidaoui. A disp. Casadei, Lezzerini, ...

DIRETTA/ Avellino-Spezia (risultato live 0-0) streaming video e tv : partita avara di emozioni : DIRETTA Avellino Spezia, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Gli irpini vanno a caccia della salvezza, i liguri sono già fuori dai playoff(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 20:52:00 GMT)

Avellino-Spezia 0-0 in diretta - risultato LIVE : Avellino-Spezia 0-0 LIVE Avellino , 4-3-3, : Radu; Ngawa, Kresic, Migliorini, Falasco; Gavazzi, Di Tacchio, Wilmots; Molina, Castaldo, Bidaoui. All. Foscarini Spezia , 3-5-2, : Manfredini; Corbo, ...

DIRETTA / Avellino Spezia (risultato live 0-0) info streaming video e tv : formazioni ufficiali - via! : DIRETTA Avellino Spezia, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Gli irpini vanno a caccia della salvezza, i liguri sono già fuori dai playoff(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 20:14:00 GMT)

Avellino Spezia / Info streaming video e diretta tv : protagonisti attesi - probabili formazioni - quote - orario : diretta Avellino Spezia, Info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Gli irpini vanno a caccia della salvezza, i liguri sono già fuori dai playoff(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 14:51:00 GMT)

Avellino Spezia / Info streaming video e diretta tv : arbitra Marinelli - probabili formazioni - quote - orario : diretta AVELLINO SPEZIA, Info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Gli irpini vanno a caccia della salvezza, i liguri sono già fuori dai playoff(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 12:56:00 GMT)

Avellino Spezia/ Info streaming video e diretta tv : probabili formazioni - quote - orario e risultato live : diretta Avellino Spezia, Info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Gli irpini vanno a caccia della salvezza, i liguri sono già fuori dai playoff(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 10:43:00 GMT)