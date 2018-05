Auto si ribalta dopo scontro con furgone sulla S S 106 nel catanzarese | tre feriti

Polonia : Autostrada inondata da tonnellate di cioccolato dopo il ribaltamento di un camion [GALLERY] : 1/7 ...

Incidente "dolce" in Polonia : camion che trasporta cioccolata si ribalta in Autostrada [VIDEO] : Un camion si è ribaltato in Polonia versando sull'autostrada tonnellate del cioccolato liquido che trasportava Un camion si è ribaltato su un'autostrada in Polonia versando sull'asfalto tonnellate di ...

Toglie la cintura di sicurezza per fare un selfie : l’Auto si ribalta e Kailee muore a 16 anni : Kailee Mills è morta a 16 anni in un incidente stradale a pochi metri da casa, dove stava rientrando dopo una festa: si è tolta la cintura di sicurezza per scattare un selfie ma in quel momento l'auto sulla quale viaggiava ha sbandato, si è ribaltata e lei è volata fuori dall'abitacolo. "Era il nostro raggio di sole. Una distrazione l'ha portata via".Continua a leggere

Incidente a Oliveto Lario. Auto si ribalta in galleria : Oliveto LARIO - Incidente a Oliveto Lario, dove nel pomeriggio odierno, pochi minuti dopo le 15.30, un'Auto si sarebbe ribaltata all'interno della galleria lungo la strada statale 583. Stando alle ...

India - Autobus si ribalta e prende fuoco : 27 morti : Almeno 27 persone hanno perso la vita nell’incidente che ha coinvolto un autobus in India. Il mezzo, partito da Muzaffarpur e diretto a Nuova Delhi, si è ribaltato e ha preso fuoco nei pressi del villaggio di Belwa. Le autorità hanno confermato il decesso di 27 persone, ma non si esclude che il numero delle vittime possa aumentare. Solo 4 passeggeri stati estratti vivi dall’autobus. I feriti, trasportati in un ospedale della zona, ...

Grave schianto in A16 - Auto si ribalta : padre e figlio feriti : Purtroppo dobbiamo segnalare un Grave incidente lungo l'autostrada A16. Sul posto sono prontamente intervenuti i soccorsi provenienti da Avellino. Il sinistro è avvenuto sull'autostrada Napoli - ...

Furgone si ribalta sulla provinciale : in Rianimazione un giovane Autotrasportatore : OSTUNI - Versa in gravi condizioni un giovane autotrasportatore che poco prima delle ore 8 di oggi , 30 aprile, è rimasto coinvolto in uno spaventoso incidente avvenuto sulla strada provinciale che ...

Tir si ribalta sull'Autostrada A1 a Roma sud - almeno 10 km di coda | : Il mezzo pesante si è rovesciato al chilometro 585 nel tratto tra il bivio con la diramazione per la Capitale e Valmontone, in direzione Napoli. Circolazione ridotta a una sola corsia

Strage di Carrara - la dinamica dell'incidente : l'Auto si è ribaltata. Quattro i morti : Carrara, 21 aprile 2018 - Un boato all'alba sul viale da Verrazzano, sul lungomare di Marina di Carrara . E Quattro giovani morti . Quattro vite spezzate, Quattro giovani che se ne vanno nella Strage ...