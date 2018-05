Blastingnews

: Attaccante importante accostato al Genoa: tutto vero, come le voci sul mediano - jacopodantuono : Attaccante importante accostato al Genoa: tutto vero, come le voci sul mediano - ILTOROSIAMONOI : In vista della prossima stagione, il Milan dovrà comprare un grande attaccante in grado di assicurare un numero imp… - AntonioMalvari : @MarkuEnnio un attaccante esterno importante arriverà SICURO. non credo solo Lautaro Martinez, ma uno già di livello alto,seppur giovane -

(Di venerdì 11 maggio 2018) Un nuovo nome per l'attacco VIDEOdel, in attesa che venga chiarito il futuro di Gianluca Lapadula. L'entourage di mercato rossoblu ha messo gli occhi su Lucas Perez. L'dell'Arsenal è reduce da una deludente stagione in prestito al Deportivo La Coruna e a fine stagione tornera' alla base. Il classe 1988 chiaramente rischia di restare nell'ombra ai Gunners, potrebbe quindi prendere in considerazione nuove offerte. Ipotesi prestito alIlha gia' dei discorsi aperti con altri centravanti VIDEO, ma è particolarmente stuzzicato dall'idea di rilanciare Perez. L'si era messo in evidenza qualche stagione fa con la maglia del Paok, poi è esploso con la casacca del Deportivo La Coruna, dove in due anni ha totalizzato ventiquattro gol. E' passato all'Arsenal per una cifra vicina ai venti milioni di euro, nel frattempo un tentativo da parte della ...