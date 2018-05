romadailynews

: #Atletica: Roma si prepara ad ospitare il Golden Gala: Si riapre il sipario sul Golden Gala… - romadailynews : #Atletica: Roma si prepara ad ospitare il Golden Gala: Si riapre il sipario sul Golden Gala… - LIDAMUGNAI : RT @Gazzetta_it: Roma con Coleman sui 100 Alto: Trost-Vallortigara - Gazzetta_it : Roma con Coleman sui 100 Alto: Trost-Vallortigara -

(Di venerdì 11 maggio 2018)– Si riapre il sipario sul‘Pietro Mennea’. L’evento è in programma per giovedì 31 maggio, dalle 19.30 alle 22.30, allo stadio Olimpico di. Giunta alla 38esima edizione, il pubblico della Capitale potrà godere di 84 medaglie in gara tra Olimpiadi, Mondiali ed Europei. Ma anche ben 8 campioni olimpici. Tantissime le sfide di livello che si svolgeranno nel meeting internazionale, quarta tappa della Iaaf Diamond League 2018. Occhi puntati sul rettilineo dei 100 metri e su Christian Coleman, il nuovo fenomeno della velocità mondiale. Cui si aggiungeranno i nostri campioni Filippo Tortu e Marcell Jacobs, in una gara tra italiani che mancava dal 1998 con Stefano Tilli e Francesco Scuderi. “Per me è un sogno correre a. Perché è la nostra Capitale e nella mia vita sta assumendo un ruolo importantissimo con il professionismo e ...