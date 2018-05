Atletica | Filippo Tortu | “Sto bene | non vedo l’ora di gareggiare Jacobs? Fortissimo | ma

oasport

(Di venerdì 11 maggio 2018)è pronto per fare il proprio debutto stagionale: l’appuntamento è per domenica a Rieti dove correrà un 100m. Il velocista non gareggia all’aperto dallo scorso 9 agosto quando disputò la semifinale dei 200m ai Mondiali di Londra, poi soltanto due sgambate sui 60m a Berlino. Il 20enne inizierà dunque dal Guidobaldi la sua marcia di avvicinamento agli Europei e lo stato di forma è dei migliori come ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: “Sto benissimo, nonl’ora di. Avrei dovuto correre sabato, ma il meteo minaccia pioggia così è tutto slittato di 24 ore. L’obiettivo è andare forte: diciamo pure avvicinare il personale. Voglio sfruttare le condizioni favorevoli di Rieti. Su quella pista ho vinto il titolo tricolore junior 2014 sui 200m in 21.42 e quello assoluto 2016 sui 100m in 10.32. Non so nemmeno con chi mi misurerò ma sono ...