Atletica - Filippo Tortu : “Sto bene - non vedo l’ora di gareggiare. Jacobs? Fortissimo - ma non c’è rivalità. Voglio il personale” : Filippo Tortu è pronto per fare il proprio debutto stagionale: l’appuntamento è per domenica a Rieti dove correrà un 100m. Il velocista non gareggia all’aperto dallo scorso 9 agosto quando disputò la semifinale dei 200m ai Mondiali di Londra, poi soltanto due sgambate sui 60m a Berlino. Il 20enne inizierà dunque dal Guidobaldi la sua marcia di avvicinamento agli Europei e lo stato di forma è dei migliori come ha dichiarato alla ...