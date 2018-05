Atletica | Diamond League 2018 | spettacolo a Shanghai Torna Gatlin | Lasitskene per

Atletica - Diamond League : Semenya vola nei 1500 metri : DOHA , QATAR, - Si apre all'insegna dello spettacolo la IAAF Diamond League 2018 a Doha, prima delle 14 tappe della nona edizione della manifestazione. Grande protagonista di giornata è Caster Semenya.

Atletica - Diamond League Doha 2018 : Perkovic - Gardiner e Samba scrivono la storia! Barshim da 2.40 - Semenya vola sui 1500m : A Doha (Qatar) si è disputata la prima tappa della Diamond League 2018 di Atletica leggera. Non sono mancate delle prestazioni importanti nella serata che ha aperto la stagione. LANCIO DEL DISCO (FEMMINILE) – Sandra Perkovic letteralmente scatenata. La Campionessa Olimpica scaglia l’attrezzo a uno sbalorditivo 71.38, spingendosi a soli 3 centimetri dal suo primato personale: si tratta della seconda prestazione mondiale degli ...

Atletica - Diamond League 2018 : a Doha inizia la stagione. Da Barshim a Thompson - da De Grasse a Semenya : che parata di stelle : Venerdì 4 maggio scatterà la Diamond League 2018 di Atletica leggera con la prima tappa a Doha (Qatar). La stagione entra nel vivo: si parte, come ormai da tradizione, dal Medio Oriente, dove inizia il lungo cammino che condurrà alle Finali di Zurigo e Bruxelles ad agosto. Cast eccezionale per la prova d’apertura con tantissime stelle ai blocchi di partenza. Spicca naturalmente Mutaz Essa Barshim, idolo di casa e campione del mondo a ...

Atletica - Diamond League Doha 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Venerdì 4 maggio si disputerà la prima tappa della Diamond League 2018 di Atletica leggera . Il massimo circuito internazionale della Regina degli sport sbarca a Doha , Qatar, per l'appuntamento che apre la stagione a tutti gli effetti. Si preannuncia grande spettacolo, i campioni sono pronti a darsi battaglia per la conquista della prima ...

Atletica - Diamond League 2018 : il calendario completo e tutte le date. Programma e come vedere le tappe in tv : Le tappe della Diamond League 2018 di Atletica leggera saranno trasmesse in diretta tv su Fox Sports , canale 204 della piattaforma Sky, e in diretta streaming su Sky Go. La tappa di Roma sarà ...