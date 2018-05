Atlantia | in 1° trim utile +23% a 217 mln | ebitda +2% a 797 mln

meteoweb.eu

(Di venerdì 11 maggio 2018) Roma, 11 mag. (AdnKronos) – Primoestre in crescita per. Nei primi tre mese dell’esercizio il gruppo ha registrato ricavi operativi pari a 1.336 milioni di euro e si incrementano di 41 milioni di euro (+3%) rispetto allo stesso periodo del 2017. I ricavi da pedaggio sono pari a 941 milioni di euro e presentano un incremento di 19 milioni di euro (+2%) rispetto al primoestre 2017 (922 milioni di euro).Escludendo gli effetti derivanti dalla variazione dei tassi di cambio, che nel primoestre 2018 incidono negativamente per 16 milioni di euro, i ricavi da pedaggio si incrementano di 35 milioni di euro. Il periodo chiude con undi pertinenza del gruppo di 217 milioni di euro, in aumento del 23% (+10% su base omogenea) rispetto allo stesso periodo del 2017, l’è pari a 797 milioni di euro, in aumento del 2% (+3% su base omogenea). ...