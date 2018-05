Atalanta | Petagna operato di ernia

Atalanta : stagione finita per Petagna : “Petagna si è fermato e non c’è, farà l’operazione il prima possibile. Anche Spinazzola e Rizzo hanno finito il campionato”. Alla vigilia della trasferta con la Lazio, Gian Piero Gasperini si trova davanti ad assenze obbligate dal responso dell’infermeria (rispettivamente ernia addominale, distorsione al ginocchio destro e retto femorale destro), ma esiste un altro dilemma: “Sono preoccupato per ...

Serie A Atalanta - differenziato per Petagna : BERGAMO - In vista della trasferta all'Olimpico contro la Lazio , l 'Atalanta ha svolto questo pomeriggio un allenamento pomeridiano. Agli ordini di Gasperini , i nerazzurri hanno svolto lavoro in ...

Atalanta - operazione in vista per Petagna : Andrea Petagna si opererà . Come scrive La Gazzetta dello Sport, a fine stagione l'attaccante dell'Atalanta andrà sotto i ferri per le due ernie inguinali con cui convive da diversi mesi.

«Atalanta in Europa - e io resto» Su «L'Eco» l'intervista a Petagna : Andrea Petagna, prototipo di centravanti atipico. Segna poco, rende tanto e l'Atalanta se ne accorge constatando che le vittorie più importanti sono arrivate con lui in campo.

Con Petagna e Masiello l'Atalanta liquida l'Udinese 2-0 : Galeotti due palloni inattivi, dopo una resistenza lunga fino a metà ripresa e poco più: Petagna , testa, e Masiello , piede, colpiscono, affondando l'Udinese e condannandola al sesto stop consecutivo.

Atalanta-Udinese 2-0 : Petagna e Masiello in gol : Nella partita dedicata a Mondonico, con il minuto di 'silenzio' scandito da applausi e cori sulle note di 'Io vagabondo' dei Nomadi, l'Atalanta trova tre punti preziosissimi per la corsa verso l'...

DIRETTA / Atalanta Udinese (risultato live 0-0) streaming video e tv : che chance per Petagna! : DIRETTA Atalanta Udinese streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita. Nella 30^ giornata di Serie A in campo a Bergamo(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 15:40:00 GMT)

Serie A Atalanta - Petagna ancora out : BERGAMO - Dopo la sconfitta in semifinale di Coppa Italia contro la Juventus, l' Atalanta è rientrata da Torino e ha già ripreso a lavorare in vista dell'importante match di campionato con la ...

Serie A Atalanta - Petagna lavora a parte : BERGAMO - Dimenticare la semifinale di Coppa Italia contro la Juventus e mettere nel mirino la Sampdoria. Si è posta questo obiettivo l' Atalanta di Gasperini che oggi è tornata al lavoro a Zingonia ...