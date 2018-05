Asura arriverà anche per Nintendo Switch

eurogamer

(Di venerdì 11 maggio 2018) Dangen Entertainment conferma l'intenzione di portaresu, riportaeverything.Inizialmente pubblicato l'anno scorso su Steam, l'action rougue-like ambientato in un mondo fantastico ha ricevuto un'espansione gratuita, Vengeance, la quale ha introdotto nuove funzionalità e contenuti. Ebbene, come potremo immaginare, l'espansione sarà inclusa nella versione per, la quale però attualmente non ha ancora una data di uscita certa.Per chi non lo sapesse,è un titolo indie di genere rogue-like capace di offrire un elevato grado di sfida. Come tale, presenta il perma death per cui ogni avventura è a sé stante e unica, con oggetti e abilità generate proceduralmente.Read more…