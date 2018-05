Asura arriverà anche per Nintendo Switch : Dangen Entertainment conferma l'intenzione di portare Asura su Nintendo Switch, riporta Nintendoeverything.Inizialmente pubblicato l'anno scorso su Steam, l'action rougue-like ambientato in un mondo fantastico ha ricevuto un'espansione gratuita, Vengeance, la quale ha introdotto nuove funzionalità e contenuti. Ebbene, come potremo immaginare, l'espansione sarà inclusa nella versione per Nintendo Switch, la quale però attualmente non ha ancora ...