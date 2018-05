Asp di Ragusa sospende dipendente assenteista

quotidianodiragusa

: Ospedale Busacca, incontro tra il sindaco Giannone e il manager dell’Asp di Ragusa Ficarra - ScicliNotizie : Ospedale Busacca, incontro tra il sindaco Giannone e il manager dell’Asp di Ragusa Ficarra - radiortm : Sui motivi del sit in di ieri dei sindacati: Parla l'Asp Ragusa - mezza_parola : #news Ragusa, assenteismo all'Asp, arrestato un dipendente di La Sicilia -

(Di venerdì 11 maggio 2018) Sospeso in via cautelativa e senza stipendio ildell'azienda sanitaria provinciale in servizio a Vittoria arrestato per assenteismo