Arrivi e presenze in aumento nel Piacentino | ma calano i turisti stranieri

Pasqua : Federalberghi Veneto - il sole ha scaldato Arrivi e presenze : Venezia, 3 apr. (AdnKronos) – Pasqua 2018: per Federalberghi Veneto un bilancio positivo, dalla montagna al mare, dalle città d’arte alle terme, al lago di Garda.L’occupazione media delle camere negli hotel di tutte le destinazioni è stata dell’85% circa, con punte del 100% alle terme di Abano-Montegrotto. Tra le città d’arte, Venezia e Verona sono state letteralmente prese d’assalto, con il trasporto lagunare ...

