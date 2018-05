Arrivano i populisti! I timori del Wp sul primo regime populista in

huffingtonpost

(Di venerdì 11 maggio 2018) Per il Washington Post, il governo che sta prendendo forma in Italia "combinerà elementi di euroscetticismo e protezionismo di estrema destra e porterà l'Italia infila nella ribellione contro l'ordine politico in Europa". Il Financial Times si interroga invece su come facciano gli investitori a restare "apparentemente così tranquilli" mentre "i populisti si prendono l'Italia".Partiamo dal quotidiano finanziario."Per anni – scrive il FT - gli investitori hanno temuto che un governoprendesse il potere in un grande paese europeo. Ora, con un accordo che potrebbe essere raggiunto in Italia per condividere il potere tra due partiti apertamente ostili all'euro, gli investitori non chiedono a gran voce l'uscita. L'arrivo di un governo di coalizione in Italia tra i partiti M5S e Lega segna la prima volta che i politici populisti si appropriano di ...