Arriva lo spiraglio e M5s e Lega si mettono subito a lavoro

(Di venerdì 11 maggio 2018) Cosa sta succedendo nella nostra politica? Succede che Silvio Berlusconi si è messo da parte per agevolare la formazione del governo, Matteo Salvini e Luigi Di Maio si stanno impegnando a cercare un accordo che vada bene ad entrambi per riuscire a concludere queste lunghe trattative, e si trovano alla ricerca di un premier esterno che riesca a fare da tramite tra il Movimento 5 stelle e lanella guida dello stato. Di Maio, Salvini, Berlusconi "Ieri sera si sono create le condizioni per cominciare a lavorare ad un governo del cambiamento Movimento 5 stelle-" è così che spiega la condizione attuale Luigi Di Maio in un video pubblicato sui social, poi si dice orgoglioso di essereto fin qui mantenendo la propria linearità e coerenza per portare avanti la linea politica che si intendeva. Dice di aver incontrato Matteo Salvini e si fanno passi avanti al fine di parlare di ...