Arriva la stretta su acquisto e detenzione d’armi | previsto l’obbligo di avvisare i

Caso Regeni - l'Italia chiede all'Egitto "stretta collaborazione" per Arrivare alla verità : La vicepresidente della Camera dei deputati, Maria Edera Spadoni, in visita al Cairo, lo ha ribadito in un incontro con il capo del Parlamento egiziano Ali Abdel Aal

Scioperi - Arriva la stretta : 'Dimezzati per i trasporti' : 'Giovedì gnocchi, venerdì sciopero dei mezzi'. Quante volte, in particolare a Roma, è capitato di sentire , o pronunciare, questa battuta? Fino a ieri c'era solo l'ironia come arma di difesa contro l'...

Morbillo : in Sicilia Arriva piano straordinario - vaccini gratuiti e stretta sui controlli (2) : (AdnKronos) - Previsto anche un aumento del numero di vaccinatori presenti nei centri delle Asp in modo da ridurre i tempi di attesa. Si tratterà di personale medico, assistenti sanitari o infermieri in regime di plus orario o assegnato alla continuità assistenziale e, in caso tale personale non ris

Morbillo : in Sicilia Arriva piano straordinario - vaccini gratuiti e stretta sui controlli : Palermo, 12 apr. (AdnKronos) - Vaccinazione contro il Morbillo gratuita per tutta la popolazione, 'richiesta' per le donne in stato di gravidanza o di gravidanza programmata, e ancora gratuita e 'tempestiva' per tutti coloro che entrano in contatto con un caso di Morbillo. Sono alcune della misure i

Da Facebook stretta sulle inserzioni politicheLunedì Arriva una notifica agli italiani “spiati” : Da Facebook stretta sulle inserzioni politicheLunedì arriva una notifica agli italiani “spiati” In un post, Mark Zuckerberg, ha annunciato che la società ha cominciato a chiedere di verificare l’identità di inserzionisti e dove sono localizzati prima di autorizzare la pubblicazione di annunci sul social. Novità in vista per gli utenti italiani “coinvolti” nel Datagate. Continua […]

Da Facebook stretta sulle inserzioni politicheLunedì Arriva una notifica agli italiani "spiati" : In un post, Mark Zuckerberg, ha annunciato che la società ha cominciato a chiedere di verificare l'identità di inserzionisti e dove sono localizzati prima di autorizzare la pubblicazione di annunci sul social. Novità in vista per gli utenti italiani "coinvolti" nel Datagate.

Pasqua - Arriva l'invasione di pullman Allo studio la stretta - con 3 nuove Ztl : La stretta ci sarà, forse, nel 2019. Il nuovo regolamento sui bus turistici, prima annunciato «in tempi brevi» e poi rinviato all'anno prossimo, è atteso per l'approvazione in consiglio comunale. Bene.

“Lurida!”. La vanno a salvare e la beccano così. È successo durante una gita : la ragazza si è trovata costretta a chiedere aiuto per il maltempo - ma quando i soccorsi Arrivano sul posto fanno l’assurda scoperta… Vergogna assoluta : La cosa che proprio non ti aspetti. A causa del maltempo che stava allagando tutta la zona, durante un campeggio, una ragazza si è trovata improvvisamente in difficoltà e per questo ha chiesto aiuto ai soccorsi con una chiamata di emergenza. Ma quando sono arrivati per portarla in salvo, hanno scoperto che in realtà non era sola… Nella tenda, infatti, con lei c’era anche un 14enne con cui stava facendo sesso. Per questo ...