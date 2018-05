Arriva la Giornata dell' infermiere anche alla Spezia

Ambiente. Arriva il 1° Ravenna Water Blitz : una giornata dedicata al monitoraggio delle acque dolci : Scopo dei progetti di Citizen Science è aprire la scienza ai cittadini, stimolarne la partecipazione attiva e la presa di responsabilità rispetto alle tematiche ambientali. Nello specifico, l'...

Giornata della Terra : al The Space Arriva il documentario “Earth – Un giorno straordinario” : In occasione della Giornata Mondiale della Terra, manifestazione indetta dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per celebrare il nostro Pianeta, arriva nei cinema The Space, solo dal 22 al 24 aprile, Earth – Un giorno straordinario. Prodotto dalla BBC Earth Films e diretto dai britannici Richard Dale e Peter Webber, insieme al regista cinese Fan Lixin, il documentario è l’atteso seguito di Earth – La Nostra Terra e offre un viaggio stupefacente ...

Condò : 'Se l'Inter non Arriva all'ultima giornata a +4 sulla Lazio...' : Parlando negli studi di Sky Sport il giornalista Paolo Condò : 'La missione dell'Inter deve essere arrivare all'ultima partita a +4 sulla Lazio, visto che all'andata è finita in parità e se perdi finisci dietro nello scontro ...

Pokémon GO : Arriva l'evento dedicato alla Giornata della Pulizia della Terra - : Gli eventi di Pulizia si Terranno in tutto il mondo tramite delle organizzazioni no profit, e prevederanno la raccolta dei rifiuti e la Pulizia delle aree naturali. Tra le ricompense in gioco ...

Cuasso al Monte - Per la Giornata del Teatro Arriva Monologues Kermesse : Il programma comprende gli spettacoli realizzati nei gruppi laboratoriali dell'Accademia Teatro Franzato , la prima scuola teatrale sorta a Varese, con le ulteriori sedi di Cuasso al Monte e Porto ...

Giornata Mondiale delle Foreste : Greenpeace denincia tagli illegali in Amazzionia mentre in Italia Arriva la leader indigena : 1/8 Fábio Nascimento ...

RISULTATI SERIE C / Classifica aggiornata - diretta gol live score : Arezzo - Arriva Pupo (17 marzo) : RISULTATI SERIE C: Classifica aggiornata, diretta gol live score del girone A. Sabato 17 marzo si gioca la trentesima giornata, ma tante squadre devono ancora recuperare delle partite(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 12:40:00 GMT)

8 Marzo - Arriva la Giornata internazionale della donna – Ecco i VIDEO più simpatici e significativi per gli auguri di “Buona Festa della Donna” su Facebook e WhatsApp : Giornata internazionale della donna – Il giorno dell’8 Marzo, Festa della donna, è dedicato alle lotte che sono state portate avanti dalle donne, alle loro conquiste sul piano dei diritti, senza mai dimenticare le discriminazioni e le violenze di cui sono vittime in molte parti del mondo ancora oggi. Sono in molti in questa occasione a condividere frasi, foto e VIDEO con le amiche e le colleghe, per fare degli auguri simpatici e ...

Diretta/ Test Motogp 2018 Losail streaming video e tv - classifica tempi. Arriva la pioggia! - 2giornata - : Diretta Test 2018 a Loasil: info streaming video e la classifica dei tempi per la 2giornata di prove in Qatar. Nuove conferme per la Yamaha?.

F1 - Test Barcellona 2018 : Daniel Ricciardo il migliore della prima giornata - Kimi Raikkonen terzo. Arriva la pioggia nel pomeriggio : E’ Daniel Ricciardo sulla Red Bull il più veloce della prima giornata di Test di F1 sul tracciato di Barcellona (Spagna). L’australiano, in 1’20″179, ha ottenuto il miglior riscontro poco prima della pausa pranzo, con gomme medie. Ottimo il comportamento della monoposto di Milton Keynes che, specie nel settore guidato, ha saputo fare la differenza, mettendo in evidenza la bontà del telaio. Ricciardo ha percorso 100 giri, ...

