Arriva il ciclone islandese | -10Â°C

Allerta meteo - dopo le bombe d'acqua Arriva il ciclone islandese : A causa di una imprevista perturbazione che sta colpendo le zone a nord di Milano e visti i livelli del fiume Seveso raggiunti in Brianza, pur in assenza di Allerta regionale, il Comune di Milano ha convocato il Centro Operativo...

Meteo - Arriva il ciclone islandese e porta temporali e neve. Previste grandinate a Nord : Confermato l'arrivo di un vortice ciclonico che porterà una nuova fase di maltempo su molte regioni italiane in prossimità del fine settimana del 12-13 Maggio. A farne le spese saranno sopratutto le regioni settentrionali.Continua a leggere

Allerta Meteo per Giovedì 3 Maggio in tutt’Italia : il ciclone Afro-Mediterraneo Arriva sul Tirreno e scatena una grande tempesta : 1/27 ...

Maltempo - Arrivato ciclone mediterraneo : forti piogge al Centro-Nord : Maltempo, arrivato ciclone mediterraneo: forti piogge al Centro-Nord Temperature in calo, rovesci diffusi e disagi nelle regioni settentrionali e centrali della Penisola. Nubifragi in Toscana, allerta in Sardegna. Peggiora il meteo anche al Sud dopo un ponte del Primo maggio prevalentemente soleggiato. LE ...

Maltempo - Arrivato ciclone mediterraneo : forti piogge al Centro-Nord

Arriva il ciclone : Maggio parte male, all'insegna del maltempo . Un intenso vortice perturbato andrà a formarsi in sede mediterranea a partire da domani, per poi incamminarsi nei giorni seguenti verso la Sardegna e le ...

Uragani : Arriva a Panama l’aereo creato per entrare nell’occhio del ciclone : E’ in arrivo a Panama l’aereo statunitense C-130 Hercules, creato dalla Noaa (Amministrazione nazionale oceanica e atmosferica statunitense) per poter entrare nell’occhio del ciclone e raccogliere informazioni per studiare il fenomeno e riuscire a prevedere danni ed effetti. Una dimostrazione di come lo studio dei dati e la prevenzione di questi fenomeni siano fondamentali per evitare disastri dovuti agli Uragani, sottolinea il ...

Meteo - l'anticiclone Apollo ha le ore contate : nel weekend Arriva il maltempo : Sembrava già estate e invece il maltempo sta per tornare. L?anticiclone europeo Apollo ormai ha le ore contate. Se riuscirà a proteggere l?Italia per la festa di oggi 25...

Meteo : Arrivano l'anticiclone europeo e i primi caldi di stagione : Dopo un inizio di primavera caratterizzato da numerose perturbazioni, nel corso dei prossimi giorni la stagione mostrerà un clima più mite, con una maggiore presenza di sole, dice in una nota il Meteorologo di 3bMeteo.com Francesco Nucera il quale spiega: "Un campo di alta pressione si rinforzerà da metà settimana sull'Europa centrale, favorendo così un periodo meno piovoso e con temperature in deciso aumento, ...

Arrivano l'anticiclone europeo e i primi caldi di stagione

Allerta Meteo - il ciclone tunisino si avvicina all’Italia : Sud avvolto da una nuvola di Sabbia del Sahara - Arrivano piogge - temporali e grandinate : 1/13 ...

Maltempo - ciclone sulla Tunisia : venti impetuosi al Sud - tragedia sfiorata in Sicilia e Arriva la Tempesta di Sabbia [FOTO e VIDEO LIVE] : 1/10 Caltagirone (Catania) ...

Arriva il ciclone africano : attesi forti venti e sabbia del Sahara : attesi per il fine settimana forti venti di scirocco e sabbia del Sahara. Secondo i metereologi in Sicilia potrebbero verificarsi "tempeste di sabbia"