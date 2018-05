Argentina | Fmi prevede crescita del 2 per cento nel 2018 | effetto negativo siccità sarà

Argentina e Fmi - un matrimonio d'interessi - e incomprensioni - : El dia despues, the day after, è , quasi, tutto chiaro. L' Argentina ha chiesto 30 miliardi di dollari al Fondo monetario internazionale perché dovrà

Argentina nei guai - Macri chiede aiuto al Fmi/ Crollo del peso non si ferma - incubo default come nel 2014 : Argentina, Macri chiede aiuto al Fondo Monetario: peso ai minimi per Buenos Aires, il presidente ha domandato 30 miliardi di dollari al FMI per scongiurare una crisi come quella del 2001(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 15:50:00 GMT)