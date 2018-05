Apre il fuoco in un bar | poi in una casa | 2 morti e 3 feriti | preso il killer

Calabria - killer Apre il fuoco in un bar e in una casa : un morto e quattro feriti : Prima ha ucciso un uomo nella sua abitazione e ferito una donna, poi ha fatto irruzione in un bar sparando contre tre avventori che stavano giocando a carte. Gli episodi sono avvenuti tra Limbadi e Nicotera

Choc nel Napoletano : uccide la madre - si barrica in casa e Apre il fuoco sui carabinieri : Choc in via Campana, nell'hinterland flegreo. Un uomo di 37 anni, Pasquale De Falco, disabile psichico, ha ucciso la madre e s'è barricato in casa esplodendo colpi di fucile anche...

La camorra Apre il fuoco : 44enne agli arresti domiciliari ferito in un agguato nel Napoletano : Agguao di camorra a Cardito. I carabinieri sono intervenuti in via Pietro Donadio, dove ignoti hanno ferito con un colpo d`arma da fuoco Giuseppe Fuiano, 44 anni, già sottoposto agli arresti...

California - Apre il fuoco nella sede di Youtube : colpisce tre persone si suicida : Ad aprire il fuoco una donna, poi morta suicida. Gli agenti hanno isolato la zona ed evacuato l'edificio. Immagini diffuse dai media mostrano dipendenti uscire in fila e con le braccia alzate. Secondo una prima ricostruzione la donna avrebbe colpito a caso: in passato aveva avuto una disputa con Youtube

'YouTube mi censura' - donna Apre fuoco in sede società e fa 4 feriti - : Nasim Aghdam, secondo la polizia, avrebbe sparato, prima di togliersi la vita, perché sosteneva che il colosso volesse "sopprimere" il suo profilo. Il suo account, infatti, risulta chiuso "a causa di ...

USA : donna Apre fuoco a sede Youtube - poi si toglie la vita : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

L'intervento dei vigili del fuoco nella palazzina crollata a Rescaldina - LApresse - : Sono ancora in corso le operazioni dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell'area nei dintorni della palazzina crollata a Rescaldina, nel Milanese. Le 9 persone coinvolte sono state tutte ...

Tensione a Gaza - l'esercito israeliano Apre il fuoco contro la marcia dei palestinesi : morti e feriti : E' di almeno 14 morti e più di mille feriti, secondo il ministero ministero della Sanità dell’enclave palestinese il bilancio degli scontri tra palestinesi e forze di sicurezza israeliane scoppiate nella...

Tensione a Gaza - l'esercito israeliano Apre il fuoco contro la marcia dei palestinesi : morti e feriti : Alta Tensione al confine tra la Striscia di Gaza e Israele: un contadino palestinese è stato colpito a morte dal proiettile esploso da un carro armato di Tel Aviv questa mattina, poche ore prima dell'...