Apple iPhone presenterà il SE 2 che compare già online Eccolo

Lo sai come si cambiare password ID Apple su iPhone 8 e 8 Plus : Ogni tanto è consigliabile cambiare password ID su iPhone per garantire la sicurezza dell'account quindi ti consiglio di leggere attentamente la guida così potrai assicurarti che nessuno usi il tuo account ID Apple.

Batteria iPhone 6 e successivi - ora si cambia da Apple senza attese : Ricordiamo che il programma di sostituzione Batteria iPhone al prezzo speciale scontato di 29 euro è stato lanciato da Apple in risposta alle lamentele in tutto il mondo per il rallentamento degli ...

Apple iPhone X è lo smartphone più venduto nel Q1 2018 - segue in lontananza Xiaomi Redmi 5A : É difficile da ammettere ma dobbiamo essere sinceri: iPhone X è lo smartphone che ha venduto di più anche durante il Q1 2018. Il primo dispositivo Android nella classifica gli dista quattro posizioni ed è Xiaomi Redmi 5A. L'articolo Apple iPhone X è lo smartphone più venduto nel Q1 2018, segue in lontananza Xiaomi Redmi 5A proviene da TuttoAndroid.

iPhone X di Apple : ecco arrivare l'inaspettata dichiarazione a sorpresa Video : #iPhone X si è posto per molto tempo al centro delle notizie dal mondo della tecnologia. Il pubblico più affezionato ha atteso il top di gamma della #Apple per diversi mesi rimanendo poi soddisfatto dal prodotto. All'inizio si è più volte parlato del prezzo esorbitante per acquistarlo, dei difetti che presenta il device, ma alla fine in milioni hanno acquistato il cellulare a pochi giorni dall'uscita. Le indiscrezioni, sin dall'inizio, ci hanno ...

Apple : ricavi a +16% - per Tim Cook iPhone X è un successo di vendite : Apple pubblica i risultati finanziari del secondo trimestre del 2018, il CEO Tim Cook si dice entusiasta e, anche se non fornisce indicazioni precise, afferma che le vendite di iPhone X sono state un successo. Apple: secondo trimestre fiscale da record Ovviamente sappiamo che la realtà è molto diversa e a dirlo sono i vari carrier in tutto il mondo, ma Tim Cook non aveva come obiettivo una vendita di massa di iPhone X per l’elevato prezzo ...

iPhone X di Apple - ecco l'annuncio di Tim Cook che sorprende tutti : iPhone X ha fatto parlare, fa parlare e farà parlare tantissimo. Potere di un prodotto che viene progettato da Apple e si pone l'obiettivo ambizioso di celebrare il decimo anniversario dall'uscita di un melafonino. Nel corso di questi mesi non sono mancate le speculazioni mediatiche su un prodotto che ha pochi difetti, se non il prezzo forse troppo elevato per le tasche di milioni di potenziali utenti. E proprio sulla base di quello che veniva ...

Apple cresce anche senza la spinta degli iPhone : utili sopra le attese : La società di Cupertino alza il dividendo e annuncia un buyback da 100 miliardi di dollari. Il modello X permette di alzare il prezzo medio di vendita del...

Apple ha venduto meno iPhone del previsto - ma macina utili da paura : Apple archivia il secondo trimestre fiscale con utili e ricavi sopra le attese trainati dalle vendite di iPhone , in rialzo del 2% su base annua, ma ferme a quota 52,2 milioni contro 53 milioni attesi ...

iPhone SE 2 - cosa si sa del prossimo smartphone 'low-cost' di Apple? : Al giorno d'oggi, Apple è uno dei produttori di smartphone più noti al mondo. Il merito è dei suoi iPhone, smartphone caratterizzati da un'ottima qualità costruttiva e da una scheda tecnica di tutto rispetto (sebbene non eccella mai da un punto di vista hardware). Tuttavia, il vero successo di iPhone è dato da iOS, un sistema operativo particolarmente fluido e che funziona a dovere anche sui terminali più vecchi. Tenendo da parte la fascia ...