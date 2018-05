Apple insieme ad Alcoa e Rio Tinto per produrre alluminio "green"

Apple e Goldman Sachs stanno lavorando insieme a una nuova carta di credito : Apple sta lavorando a una propria carta di credito in collaborazione con Goldman Sachs, una delle più importanti e ricche banche d’investimenti degli Stati Uniti. La notizia non è ufficiale, ma è stata diffusa da Wall Street Journal e New The post Apple e Goldman Sachs stanno lavorando insieme a una nuova carta di credito appeared first on Il Post.