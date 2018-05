Appia Day | un' iniziativa per pedonalizzazione della storica strada

huffingtonpost

(Di venerdì 11 maggio 2018) L'Antica è stato un originale modello di collegamento viario capace di unire Roma e territori lontani. Più di 2300 anni dopo l'Antica può diventare per la Capitale la via privilegiata di un'azione di trasformazionecittà. Era l'idea di Antonio Cederna, il grande intellettuale italiano che più di altri s'è battuto per la salvezza di questa antica consolare: superare la vecchia concezione dei monumenti antichi chiusi nel recinto e proporre il patrimonio archeologico come principio regolatore dell'intero sistema urbano, in un inedito intreccio di archeologia e urbanistica. Un'ispirazione oggi ancora più attuale.Il grande triangolo di storia e paesaggio che dal Campidoglio si apre come un cuneo verde verso i Castelli, dopo più di un secolo di saccheggio edilizio dell'agro, è l'unica relazione rimasta tra ...