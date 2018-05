Anticipazioni Il Segreto dal 14 al 19 Maggio 2018 | Francisca ha un ictus

Il Segreto - svelato il ricatto di Aquilino : Anticipazioni puntata di venerdì 11 maggio : Una nuova puntata de Il Segreto va in onda venerdì 11 maggio e alle 21.25 su Canale 5. Quarto appuntamento in prima serata per la soap spagnola dopo il cambio di giorno di messa in onda. IL Segreto | LEGGI: Il Segreto, anticipazioni dal 7 al 12 maggio Il Segreto come Game of Thrones: tutte le morti della soap La prima tragica morte degna di nota della soap è quella di Donna Angustias ...

Il Segreto - Anticipazioni luglio : ecco cosa nasconde Nazaria Video : Tanti nuovi colpi di scena accadranno nelle nuove puntate de Il Segreto, la soap opera di Aurora Guerra arrivato alla settimana stagione in Italia. Gli ultimi spoiler svelano che Vicente dimostrera' di conoscere il passato Segreto di Nazaria, tanto da farla vivere nel terrore. anticipazioni Il Segreto: Vicente minaccia Nazaria Gli spoiler delle nuove puntate de Il Segreto, trasmesse a luglio su Canale 5, svelano che a Puente Viejo giungera' ...

Il Segreto Anticipazioni 11 maggio 2018 : Saul lascia Julieta senza alcuna spiegazione : L'Ortega rifiuta il confronto con Julieta e decide di chiudere la relazione senza giustificare in alcun modo la sua scelta.

IL SEGRETO - Anticipazioni puntata di venerdì 11 maggio 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di venerdì 11 maggio 2018: puntata pomeridiana: Francisca intuisce che Carmelo stia tramando qualcosa e chiede spiegazioni ad Adela. Saul lascia Julieta improvvisamente e lei a quel punto decide di partire per Salamanca. Beatriz tenta invano di convincere Matias a tornare con lei ora che Marcela è andata via. puntata in prima serata: Julieta sembra aver deciso di partire una volta per tutte per Salamanca. ...

Anticipazioni Il Segreto : NAZARIA HA UN FIGLIO e… : Nelle prossime settimane a Il Segreto verrà alla luce un risvolto misterioso di NAZARIA Gorostiza (Cayetana Cabezas): dopo aver risolto il problema legato alla “rivale” Fe Perez (Marta Tomasa Worner), la domestica di Francisca Montenegro (Maria Bouzas) sarà messa alle strette da Vicente (Jorge Coralles), un suo vecchio nemico che arriverà inaspettatamente a Puente Viejo. Stando alle Anticipazioni, la moglie di Mauricio Godoy (Mario ...

Il Segreto Anticipazioni : SAUL vede un bacio tra JULIETA e PRUDENCIO : Nuovi guai in arrivo per JULIETA Uriarte (Claudia Galan) nei prossimi mesi di programmazione de Il Segreto: pur di consentire all’amato SAUL Ortega (Ruben Bernal) di uscire di prigione, la nostra protagonista si piegherà ad un ricatto orchestrato da PRUDENCIO (Josè Milan) e Francisca Montenegro (Maria Bouzas); come abbiamo infatti avuto occasione di anticipare nei nostri precedenti post, la dark lady asseconderà un piano del cattivissimo ...

Il Segreto Anticipazioni 10 maggio 2018 : Matias sulle tracce di Marcela : Dopo aver visto Matias correre nuovamente in soccorso della Dos Casas, Marcela è fuggita lasciando una lettera d'addio.

Il Segreto Anticipazioni : Candela pronta a lasciare Severo : Anticipazione Il Segreto: Candela vuole lasciare Severo e raggiungere Lucas Dalle anticipazioni de Il Segreto sappiamo che Candela ha intenzione di lasciare Severo e raggiungere Lucas a La Granja. Scendendo nei dettagli, la dolce pasticcera non riesce più a sopportare la situazione che sta vivendo a Puente Viejo. In particolare, la Mendizabal ha paura che […] L'articolo Il Segreto anticipazioni: Candela pronta a lasciare Severo proviene da ...

Il Segreto Anticipazioni : il ritorno di FE PEREZ : Nelle attuali puntate de Il Segreto, i telespettatori italiani hanno dovuto momentaneamente “rinunciare” alla simpatica Fe PEREZ (Marta Tomasa Worner): certa di aver trovato un lavoro lontano da Puente Viejo, la dipendente di Francisca Montenegro (Maria Bouzas) ha salutato tutti i suoi amici e si è arresa al pensiero che non potrà mai essere felice al fianco dell’amato Mauricio Godoy (Mario Zorrilla). Le cose, ad ogni modo, ...

Anticipazioni Il Segreto trama puntate 14-19 maggio 2018 : Francisca colpita da un ictus! : Anticipazioni Il Segreto trama puntate da lunedì 14 maggio a sabato 19 maggio 2018: Francisca sospesa tra la vita e la morte! Severo e Candela in crisi! Anticipazioni Il Segreto: Francisca sviene dopo la rivelazione di Saul! Devastato dai sensi di colpa, il giovane si allontana da Julieta! I Dos Casas lasciano Puente Viejo, mentre il rapporto tra Candela e Severo si raffredda ogni giorno sempre di più! Un terribile malore ...

Il Segreto Anticipazioni 9 maggio 2018 : Amori tormentati per Dolores - Marcela e Beatriz : Mentre Dolores è pronta ad arrivare fino in Russia per riprendersi il suo Pedro, Marcela, incerta dell'amore di Matias, lascia il passo alla sua rivale.