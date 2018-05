Anthem potrà essere giocato anche in solitaria

eurogamer

: L'avventura di #Anthem potrà essere giocata anche in single player. - Eurogamer_it : L'avventura di #Anthem potrà essere giocata anche in single player. - StefaniaC11 : Sono divisa tra il fatto che i giochi in stile Destiny non sono nelle mie corde e la curiosità data dalla consapevo… -

(Di venerdì 11 maggio 2018) Il General Manager di Bioware, Casey Hudson, ha pubblicato un post sul sito ufficiale dello studio per parlare del prossimo attesissimo, del quale si è discusso recentemente in occasione dell'ultimo report finanziario di EA.Prima di tutto, apprendiamo che il gioco sarà presentato in diretta all'EA Play di giugno, quindi presto avremo un assaggio considerevole di come sarà il titolo.Come riporta Dualshockers, secondo Hudson, dal momento cheè un gioco BioWare, iri dovrebbero sentirsi come gli eroi della storia e che questa riguarda precisamente loro. Il General Manager della compagnia sente che le persone sono preoccupate per la natura multiplayer del gioco, tuttavia lo sviluppatore sta "affrontando il problema" e strutturando l'intero design del titolo per fornire una soluzione specifica. Read more…