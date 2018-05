optimaitalia

: #TVOI Annunciato il vincitore di The Voice of Italy, trionfa il bel canto in una finale ordinaria… - OptiMagazine : #TVOI Annunciato il vincitore di The Voice of Italy, trionfa il bel canto in una finale ordinaria… - Ila_Gi : RT @CrpngDth: Sono prontissima per vedere Andrea annunciato come vincitore #TVOI #TeamCristina @MissScabbia @THEVOICE_ITALY - CrpngDth : Sono prontissima per vedere Andrea annunciato come vincitore #TVOI #TeamCristina @MissScabbia @THEVOICE_ITALY -

(Di venerdì 11 maggio 2018) Ildi Theofè stato finalmente. Si tratta di Maryam Tancredi, che ha partecipato all'ultima edizione del programma nella squadra di Al Bano. La giovane artista ha esordito nell'opening dedicato ad Avicii insieme ai suoi colleghi, con i quali ha condotto il numero di apertura delladi Theofguidata da Costantino Della Gherardesca. La sua voce aveva impressionato fin dalle Blind Auditions, nelle quali ha portato un brano di Al Bano. La stessa canzone è stata riportata durante la fase delle Battles e nel Sing Off, che le ha consentito di arrivare inal fianco di Al Bano, al suo debutto come coach. Durante la puntata, Costantino Della Gherardesca hache l'artista è diventato nonno per la prima volta. Maryam Tancredi ha dovuto combattere contro Asia Sagripanti, Andrea Butturini e Beatrice Pezzini. La ...