Andamento Future sul Petrolio dell' 11 05 2018 | ore 9 00

Andamento Future FTSE MIB del 10/05/2018 - ore 9.30 : Consolida le basi precedenti il FIB . In moderato rialzo, invece, il derivato di Francoforte . Il Future sul FTSE MIB ha aperto a quota 23.930, con un movimento di appena -20 punti rispetto alla ...

Andamento Future sul Petrolio del 10/05/2018 - ore 9.00 : Andamento positivo per il Petrolio , nonostante l'intonazione cauta evidenziata dal derivato sul metallo giallo . L' oro nero ha aperto a 71,23 con una performance positiva dello 0,90%. il Future sull'...

Andamento Future FTSE MIB del 9/05/2018 - ore 15.40 : Il FIB continua la seduta in tono positivo nonostante l'intonazione prudente mostrata dal derivato di Francoforte . Il Future sul FTSE MIB ha aperto a 23.805, in aumento di 170 punti rispetto alla ...

Andamento Future FTSE MIB del 9/05/2018 - ore 9.30 : Andamento moderato per il FIB , che si muove in lieve rialzo rispetto alla chiusura di ieri, facendo meglio del derivato di Francoforte che viaggia sottotono. Il Future sul FTSE MIB ha aperto a 23.805,...

Andamento Future sul Petrolio del 9/05/2018 - ore 9.00 : Slancio per il Petrolio che non tiene conto dell'Andamento in frazionale ribasso del derivato sul metallo giallo . L' oro nero avvia a quota 70,06 con un miglioramento di 1,54 dollari per barile ...

Andamento Future FTSE MIB dell'8/05/2018 - ore 9.30 : Si muove poco sotto i livelli della vigilia il FIB , mentre il derivato di Francoforte registra un buon rialzo. Il Future sul FTSE MIB ha aperto a quota 24.100, in ribasso di 95 punti rispetto alla ...

Andamento Future FTSE MIB del 7/05/2018 - ore 15.40 : Si muove con moderazione il FIB , che viaggia poco oltre i livelli precedenti, segnando una performance meno briosa rispetto a quella del derivato di Francoforte . Il Future sul FTSE MIB ha aperto a ...

Andamento Future sul Petrolio del 7/05/2018 - ore 9.00 : Andamento positivo per il Petrolio , nonostante l'intonazione cauta evidenziata dal derivato sul metallo giallo . L' oro nero ha aperto a 69,85 con una performance positiva dell'1,00%. il Future sull'...

Andamento Future FTSE MIB del 4/05/2018 - ore 15.40 : Si muove in territorio positivo il FIB , che prende il via in moderato rialzo rispetto alla vigilia, performando molto meglio del derivato di Francoforte che dà segnali di maggiore debolezza. Il ...

Andamento Future FTSE MIB del 4/05/2018 - ore 9.30 : Scambi positivi per il FIB , decisamente in controtrend rispetto alla debolezza evidenziata dal derivato di Francoforte . Il Future sul FTSE MIB ha aperto a 23.740, in crescita dello 0,74%, rispetto ...

Andamento Future sul Petrolio del 4/05/2018 - ore 9.00 : Giornata cauta per il Petrolio , in perfetta sintonia con l'Andamento piatto del derivato sul metallo giallo . L' oro nero ha aperto a quota 68,5, evidenziando un timido 0% rispetto alla chiusura ...

Andamento Future FTSE MIB del 3/05/2018 - ore 15.40 : Leggero ribasso per il FTSE MIB Future , mentre brilla il Future sul DAX , update 03/05/2018 15.40, Lieve ribasso per il FIB , nonostante il derivato di Francoforte mostri un consistente rialzo. Il ...

Andamento Future FTSE MIB del 3/05/2018 - ore 9.30 : Si muove sui livelli di ieri il FIB , nonostante il derivato di Francoforte mostri un consistente rialzo. Il Future sul FTSE MIB ha aperto a quota 23.825, riportando un trascurabile -0,1% rispetto ...

Andamento Future sul Petrolio del 3/05/2018 - ore 9.00 : Il Petrolio prosegue gli scambi sui livelli precedenti, replicando esattamente il comportamento del derivato sul metallo giallo . L' oro nero , che ha iniziato le negoziazioni a quota 67,68, con un ...