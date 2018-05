Anche gli uomini hanno la sindrome premestruale | lo spiega la scienza

Salute : come i denti - Anche gli impianti dentali si ammalano : anche gli impianti dentali si ammalano e nei prossimi anni ci sarà un incremento dei casi in Europa. Lo rivela uno studio condotto all’Università di Pisa dal professor Filippo Graziani, docente al dipartimento di Patologia chirurgica, medica, molecolare e dell’Area Critica e presidente eletto della Federazione Europea di Parodontologia: «Nel nostro studio abbiamo stimato l’andamento dei casi sia di parodontite, sia di perimplantite, ...

"Days Gone non è un semplice gioco di zombie - convincerà Anche gli scettici" : Ultimamente sono sempre di più i dettagli su Days Gone che emergono da Game Informer, e questo caso non è da meno.In un nuovo interessante video viene approfondita una nuova questine: Days Gone è un gioco di zombie, riuscirà quest'opera a distinguersi in un genere così affollato? Il tema degli zombie è infatti tanto celebre e bistrattato al cinema quanto in TV, per cui si tratta sicuramente qualcosa di cui tutti noi abbiamo visto e avuto ...

Pompei - emerge un cavallo dagli scavi di Civita Giuliana/ C’è Anche il cavaliere - un nobile patrizio : Pompei, emerge un cavallo dagli scavi di Civita Giuliana: c’è anche il cavaliere, un nobile patrizio. Nuove eccezionali scoperte presso gli scavi della città napoletana(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 22:00:00 GMT)

Mercedes - Hamilton avvisa la Ferrari : "Posso vincere Anche senza l'auto migliore" : Il campione inglese: "Potendo scegliere andrei in MotoGP, sono affascinato dai piloti. E' una categoria davvero tosta"

Stress per il 90% degli italiani : c’è Anche quello da tecnologia : Quasi 9 italiani su 10 soffrono di disturbi legati allo Stress, che cercano di combattere soprattutto con il riposo. E’ quanto emerge da una ricerca sulla relazione tra gli stili di vita e lo Stress, promossa da Assosalute (Associazione Nazionale farmaci di automedicazione che fa parte di Federchimica). Secondo l’indagine i disturbi da Stress sono molto diffusi: l’85% della popolazione intervistata ha sofferto negli ultimi sei ...

Puglia - bimbo diabetico rifiutato dalla scuola. “In classe solo se c’è Anche la mamma” : Il bambino non è potuto andare a scuola per quasi un mese. solo due giorni fa ha potuto ricominciare a seguire le lezioni, e solo a condizione che la madre sia sempre al suo fianco.Continua a leggere

Hawaii : e se l’eruzione del Kilauea facesse risvegliare Anche il vulcano Mauna Loa? : Oltre al vulcano Kilauea, sulla Grande Isola delle Hawaii c’è un altro vulcano attivo, il Mauna Loa. Il Kilauea è salito spesso agli onori della cronaca negli ultimi decenni, fino alle eruzioni che in questi giorni stanno seminando panico e distruzione nel distretto di Puna. E proprio a causa di tutte queste eruzioni in molti si stanno chiedendo se l’attività vulcanica lungo la zona di frattura meridionale del Kilauea potrebbe in qualche modo ...

Richiamo per Lamborghini - Anche i migliori sbagliano : La severissima NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration, agenzia governativa statunitense facente parte del Dipartimento dei Trasporti ndr) ha annunciato il Richiamo di undici esemplari presenti sul suolo...

Castello di Petroia (PG) : weekend del 2 giugno speciale tra Grigliata Astronomica e bAnchetto con festa medievale : Tutto intorno le ampie valli dipinte di boschi, prati e alberi secolari disegnano un paesaggio dal verde rigoglioso, con la sensazione di essere fuori dal tempo. Ma giunti al cospetto delle grandi mura millenarie del Castello di Petroia (PG) e oltrepassato il cancello d’ingresso che dà accesso al borgo, ci si immerge nelle atmosfere che nel Medioevo sono state la casa di nobili signori, come Federico da Montefeltro, che è nato in questo elegante ...

Eni : Marcegaglia - più solida - pronta a crescere Anche in scenari bassi prezzo : Roma, 10 mag. (AdnKronos) – “Abbiamo affrontato una delle crisi più gravi e lunghe del settore e sotto la guida dell’ad, Claudio Descalzi, con il supporto del Cda e, grazie alle nostre persone, abbiamo trasformato radicalmente l’azienda. Eni oggi è una società più snella, solida, pronta a crescere anche in scenari di bassi di prezzo”. Ad affermarlo, nel corso del suo intervento di apertura dell’Assemblea, è il ...

'Due papere che neAnche all'oratorio'. Gli errori di Donnarumma raccontati dai giornali : Da 'Il Milan umiliato' per colpa sua, pubblicato da Eurosport alle 'Due papere che nemmeno all'oratorio' della Gazzetta dello Sport che si chiede se il valore del giovane portiere, circa 70 milioni ...

“Due papere che neAnche all’oratorio”. Gli errori di Donnarumma raccontati dai giornali : Per molti sarebbe dovuta essere la notte del passaggio di consegne. I guantoni del grande vecchio, Gianluigi “Gigi” Buffon, passati a quelli della giovane promessa, Gianluigi “Gigio” Donnarumma. Ma per il portiere del Milan, la finale di Coppa Italia, è stata una notte da dimenticare, piena di errori e figuracce. La Juventus, dopo un primo tempo a corrente alternata, si è scatenata calando il poker e ...

Si apre spiraglio nella crisi - Milano (+0 - 5%) riparte con bAnche e petrolio : Piazza Affari è stata la migliore del Vecchio Continente. Bper ha guadagnato oltre l'8% dopo l'utile record del primo trimestre. Bene anche Saipem ed Eni sulla volata del prezzo del greggio balzato su nuovi massimi da tre anni, dopo la disdetta dell'accordo sul nucleare con l'Iran da parte degli Usa. Lo spread ha chiuso in area 132 punti ...