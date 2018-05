Amici 2018 | Emma o Carmen? Intervengono anche i vip

Amici 17 : ospiti e anticipazioni sesto serale di sabato 12 maggio 2018 : Amici 2018 serale: Michelle Hunziker ospite nella sesta puntata Ufficialmente rivelati i nomi dei nuovi ospiti di Amici 2018 serale. Nella sesta puntata di sabato 12 maggio c’è anche Michelle Hunziker. sabato sera la conduttrice dell’ultimo Festival di Sanremo è ospite da Maria De Filippi a pochi giorni dal debutto di Vuoi scommettere?. Si tratta […] L'articolo Amici 17: ospiti e anticipazioni sesto serale di sabato 12 maggio ...

Valentina Verdecchi fidanzata con Zic ad Amici 2018? "Non è come ha detto la maestra" : Valentina Verdecchi e Zic di Amici 2018 sono fidanzati? Se lo chiedono tutti e finalmente è arrivata la risposta della diretta interessata! Erano settimane ormai che tanti si stavano interrogando sulla natura del rapporto tra il cantante e la ballerina della Squadra Bianca, che sono stati eliminati nella puntata da dimenticare di questo Serale, abbiamo provato a riflettere e a ripescare dal contenitore dei ricordi degli episodi che potessero ...

Amici 2018 - eliminata Carmen Ferreri? Ecco cosa dicono i VIP : Ad Amici 2018 verrà eliminata Carmen o Emma sabato 12 maggio: la sfida non è stata annullata, almeno a oggi le cose stanno così, anche se le proteste del pubblico stanno proseguendo e pensiamo che andranno avanti fino a quando andrà in onda la sesta puntata e scopriremo se l'eliminazione di Carmen o Emma ci sarà o meno. Questa sfida è sicuramente protagonista del momento, se ne parla in ogni daytime e viene mostrato sia come le due ragazze ...

Amici 2018 - la vincitrice del ballo è Lauren? Carmen rischia : La vincitrice di ballo di Amici 2018 sarà Lauren Celentano? In gara sono rimasti in due, per quanto riguarda il circuito danza, e fra loro c'è il vincitore: Lauren dovrà vedersela con Bryan, che tra l'altro ha anche chiesto di cambiare squadra per avere un confronto diretto con la ballerina che fino a pochi giorni fa era la sua compagna di squadra. Questa scelta ce la saremmo aspettata dalla produzione stessa, per avere un ballerino in ogni ...

Anticipazioni Amici 2018 sesta puntata : fuori Emma e Biondo? : Sabato 12 maggio in prime time su Canale 5 andrà in onda la sesta puntata del serale di Amici 2018 condotto da Maria De Filippi. Il talent show sta per avviarsi verso le battute finali di questa edizione e vedremo che anche questa settimana ci sarà più di un'eliminazione dalla gara tra squadra bianca e squadra blu. Noi seguiremo la sesta puntata in diretta minuto per minuto qui su Blasting News: aggiornatevi con noi sui nomi degli eliminati di ...

Anticipazioni Amici 2018 - il serale : gli ospiti del 12 maggio : Svelati gli ospiti della sesta puntata del serale di Amici 2018 in onda sabato 12 maggio in prima serata su Canale 5: si tratta de Il Volo e Michelle Hunziker Cresce la tensione ad Amici 2018. Il talent show di Canale 5 entra nel vivo con la sesta puntata del serale con la sfida ancora aperta tra Carmen e Emma e nuove possibili eliminazioni. Dopo la disfatta della scorsa settimana che ha visto Luca, Valentina, Zic e Matteo abbandonare la scuola, ...

The Voice 2018 e la frecciatina ad Amici : «In questo programma manca l’auto-tune» : Ema Stokholma, Lory Del Santo Alla finale di The Voice of Italy 2018, oltre agli acuti e alle note musicali, s’è udita pure una frecciata (implicita ma non troppo) ad Amici. A pronunciarla in diretta è stata la dj ed ex concorrente di Pechino Express Ema Stokholma, presente nello studio del talent show come commentatrice per Radio2. Su Rai2, durante un collegamento con gli speaker radiofonici che stavano seguendo la diretta, Ema se ...

Amici serale 2018/ Bryan Ramirez e Lauren allo scontro : Luca Tommassini adora l'americana? : Amici serale 2018, Bryan Ramirez ha deciso di cambiare squadra per potere sfidare Lauren Celentano rimasta nei blu, ecco tutti i motivi della sua scelta.(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 10:55:00 GMT)

