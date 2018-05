Amici 2018 | eliminata Carmen Ferreri? Ecco cosa dicono i VIP

Amici 2018-2019 concorrenti - ballerini e cantanti in tutta Europa : il sogno di Maria De Filippi : I sogni di Maria De Filippi volano altissimi: i concorrenti di Amici 2018-2019 saranno ballerini e cantanti provenienti da tutta Europa! Nell'edizione che si avvia alla conclusione abbiamo avuto un piccolo anticipo di un Amici internazionale, ma pare che sia stata solamente una prova: Maria vuole fare le cose ancora più in grande, non si accontenterà di avere nella sua scuola dei talenti provenienti dall'estero, come abbiamo visto in questa ...

Amici 2018 - Biondo eliminato sabato 12 maggio? Le sfide dirette lo vedono in svantaggio : Sarà Biondo l'eliminato di sabato 12 maggio ad Amici 2018? Rudy Zerbi potrebbe essersi dato la zappa sui piedi chiedendo una sfida interna e diretta tra Carmen ed Emma, perché adesso questo metodo di eliminazione verrà esteso a tutti i concorrenti ancora in gara! Se Biondo venisse eliminato, sarebbe il karma a colpire il professore che sta facendo di tutto per portare il suo pupillo in finale; alla vittoria è un po' difficile, perché Biondo non ...

Valentina Verdecchi fidanzata con Zic ad Amici 2018? "Non è come ha detto la maestra" : Valentina Verdecchi e Zic di Amici 2018 sono fidanzati? Se lo chiedono tutti e finalmente è arrivata la risposta della diretta interessata! Erano settimane ormai che tanti si stavano interrogando sulla natura del rapporto tra il cantante e la ballerina della Squadra Bianca, che sono stati eliminati nella puntata da dimenticare di questo Serale, abbiamo provato a riflettere e a ripescare dal contenitore dei ricordi degli episodi che potessero ...

Verissimo Speciale Amici 17 - anticipazioni : oggi sabato 12 maggio 2018 : Ospiti di Silvia Toffanin: Maria De Filippi, i ragazzi della scuola, Rudi Zerby, Alessandra Celentano, The Kolors e Luca Tommassini.

Luca Tommassini - speciale Verissimo Amici 2018/ Anticipazioni sulle coreografie di Bryan e Lauren? : Luca Tommassini, ospite dello speciale di Verissimo dedicato al serale di Amici 201: rivelerà delle Anticipazioni sulle coreografie di Bryan e Lauren di questa sera?(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 11:42:00 GMT)

Ermal Meta perché nn c'è?/ Lascia il serale Amici 2018 per Eurovision Song Contest : vincerà la finale? : Ermal Meta questa sera non farà parte della commissione esterna di Amici: il cantante, insieme a Fabrizio Moro, sarà impegnato a Lisbona nell'Eurovision Song Contest 2018.(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 11:29:00 GMT)

Amici di Maria de Filippi 2018 - serale 12 maggio : anticipazioni - assegnazioni e ospiti : La trasmissione sarà visibile anche in streaming sulla piattaforma web Canale 5 e in replica grazie a Mediaset on demand . Amici di Maria de Filippi 2018, le squadre e le sfide 12 maggio Sono ...

Einar/ Amici 2018 - le assegnazioni della serata e il primo contratto discografico : Comunque andrà a finire sembra proprio che Einar ad Amici 2018 abbia già ottenuto il suo contratto discografico, riuscirà a vincere questo serale e il programma? Ecco le novità(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 09:46:00 GMT)

Biondo/ Amici 2018 - il pubblico lo premia e Rudy Zerbi lo appoggia - vincerà? : Biondo è davvero il possibile vincitore i Amici 2018? Il pubblico lo premia e Rudy Zerbi lo appoggia così come le case discografiche che lo hanno preso d'assalto, cosa farà?(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 09:03:00 GMT)

Rudy Zerbi/ Amici 2018 - web furioso : "Sei di parte - vuoi far vincere Biondo". La risposta alle accuse : Rudy Zerbi nel mirino delle critiche. Il professore di Amici 2018 fa infuriare il web: "Sei di parte, vuoi far vincere Biondo". Lui risponde così(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 08:36:00 GMT)

SIMONA VENTURA/ Da Amici 2018 alla conduzione di Temptation Island Vip nel segno di Maria De Filippi : SIMONA VENTURA siederà questa sera nella commissione esterna di Amici: atteso un nuovo scontro con Heather Parisi, a causa delle diverse opinioni su Biondo.(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 08:15:00 GMT)

Bryan Vs Lauren/ Amici 2018 - il vincitore del circuito del ballo annunciato oggi? : Bryan Vs Lauren, uno contro l'altro ad Amici 2018, il vincitore del circuito del ballo annunciato potrà essere annunciato nel serale di oggi? Ecco le loro assegnazioni(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 08:00:00 GMT)