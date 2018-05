Amici 17 | sfida Emma vs Carmen | i commenti del mondo dello spettacolo

Maria De Filippi stravolge Amici - la sfida diretta : come rivoluziona il format : La sfida con Ballando con le stelle di Milly Carlucci è di quelle all'ultimo sangue, nel prime time del sabato sera . E così ad Amici di Maria de Filippi ogni puntata pare introdurre delle sorprese o ...

Amici Vs Ballando - la sfida per gli ascolti si sposta sui social (degli uffici stampa) : Mentre Milly Carlucci ribadisce pubblicamente (in un'intervista rilasciata al sito Gay.it) che "la vera competizione è riuscire a migliorarsi sempre", che "il punto in più, o in meno, non può determinare vittorie o sconfitte", che "non è una partita di calcio" e che "da parte nostra non c’è assolutamente nessuna concorrenza", sui social gli uffici stampa di Amici e di Ballando delle stelle sembrano mostrare una certa rivalità. Due giorni ...

Ballando contro Amici : ecco chi ha vinto la sfida del sabato sera : E' stato un sabato sera caldo per la contesa di ascolti fra 'Ballando con le stelle' di Milly Carlucci e 'Amicì' di Maria De Filippi. Il programma di Rai1 ha avuto nella la prima parte, ''Ballando...

Prima sfida a squadre ad Amici 17 : Valentina Verdecchi eliminata - i blu vincono : La Prima sfida a squadre ad Amici 17 prende subito il via. Nessuna prova corale in questa quinta puntata che mira sicuramente ad una doppia eliminazione e non solo. A scendere in campo sono subito due cantanti, Emma con Havana e Carmen con Nessuno mi può giudicare ed è subito la squadra a bianca a portare a casa la prova nonostante ad Ermal Meta non sia piaciuta l’esibizione della cantante maltese. LE PROVE DELLA Prima sfida A squadre La ...

Amici SERALE 2018/ Ed.17 - diretta quinta puntata : doppia sfida a squadre. Chi saranno i due eliminati? : AMICI SERALE 2018, ed. 17 diretta quinta puntata: doppia sfida a squadre e doppia eliminazione. Elisa ospite, Arisa nella commissione esterna al posto di Marco Bocci. (Pubblicato il Sat, 05 May 2018 06:29:00 GMT)

Amici di Maria De Filippi perde la sfida con Milly Carlucci e Ballando con le stelle : ora cambia tutto : Ad Amici cambia tutto. Maria De Filippi corre ai ripari e dopo aver perso lo scontro degli ascolti con Milly Carlucci e Ballando con le stelle sabato scorso vara un nuovo regolamento per il talent di ...

Ascolti tv - è ancora super sfida Ballando vs Amici : vince Milly di misura : La sfida tra Milly Carlucci e Maria De Filippi segna un round a favore della signora del sabato sera di Rai1: Ballando con le stelle (con ospite Suor Cristina) ha fatto registrare ieri un netto di 3 milioni 738 mila telespettatori con il 20.80% di share, mettendo a segno nella prima parte, Ballando… tutti in pista, 4 milioni 209 mila con il 18.5%. Per Amici su Canale 5 la media è stata di 3 milioni 568 mila spettatori pari al 19.52%, con ...

Ballando con le Stelle e Amici : ecco chi ha vinto la sfida all’auditel e perché : La terza sfida diretta tra Ballando con le Stelle e Amici, nel sabato sera degli italiani, vede la rimonta e la vittoria del talent di De Filippi: Rai 1 (con una durata fino a 00.43) ha totalizzato 3.657.000 telespettatori con il 19,7% di share, mentre Canale 5 (fino a 01.04) ha raccolto 3.792.000 e il 21,6%. C’era da aspettarselo. D’altronde ieri sera Maria (che sta per De Filippi) tutto ha potuto: voleva vincere e ha sfruttato un ...

Amici SERALE 2018/ Ed. 17 - diretta terza puntata : Zic sfida Einar - chi sarà eliminato? : AMICI SERALE 2018, diretta terza puntata: chi sarà eliminato? Le assegnazioni della squadra bianca e blu, Rita Pavone, Loredana Bertè e Francesco Gabbani sono gli ospiti.(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 13:49:00 GMT)

Ascolti tv - vince Amici di Maria De Filippi la sfida "sofferta" del sabato sera : La sfida degli Ascolti di sabato 14 aprile è stata vinta da Maria De Filippi e dalla scuola di Amici seppur di pochissimo.

Amici Serale 2018 - Eliminabili Zic e Daniele / Diretta 14 aprile : Emma in sfida con Carmen : Amici Serale 2018, ed. 2017 Diretta seconda puntata: le assegnazioni della squadra bianca e blu, Francesco Totti, Gianni Morandi e Ghali gli ospiti di Maria De Filippi.(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 22:14:00 GMT)

Gossip : ecco gli ospiti della 2° sfida tra 'Amici 17' e 'Ballando con le Stelle' : Come andrà il secondo confronto tra 'Amici 17' e 'Ballando con le Stelle'? Dopo la vittoria inaspettata del programma di Milly Carlucci sulla serata di debutto del serale di Canale 5, il Gossip ha svelato quelli che saranno gli ospiti di entrambi gli show sabato 14 aprile. Il talent sulla danza di Rai Uno, ha scelto di puntare sul tenebroso Gabriel Garko, mentre Maria De Filippi ha inviato a duettare con i suoi ragazzi il rapper Ghali e ...