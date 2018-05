Ambiente | nel 2017 riciclato il 75% degli imballaggi in acciaio

Ambiente : “In Pianura Padana maggiori sforamenti di pesticidi nelle acque” : La maggior presenza di pesticidi nelle acque si riscontra nella Pianura padano-veneta, dove le indagini sono generalmente più approfondite (in termini di numerosità dei campioni e di sostanze ricercate); nelle regioni del nord, infatti, si concentra più del 50% dei punti di monitoraggio della rete nazionale. Nel resto del paese la situazione resta ancora abbastanza disomogenea: non sono pervenute informazioni dalla Calabria, e in altre Regioni ...

LegAmbiente : da ISPRA dati preoccupanti sui pesticidi nelle acque : “I dati del rapporto ISPRA sulla presenza di pesticidi nelle acque mettono in luce una situazione sempre più preoccupante che contribuisce in maniera determinate all’inquinamento che ancora oggi grava su fiumi, laghi e falde“: lo ha dichiarato Giorgio Zampetti, direttore generale di Legambiente, in riferimento ai dati diffusi oggi dall’ISPRA nel rapporto sulla presenza di pesticidi nelle acque. La contaminazione del 67% ...

Evoluzione dell’home comfort nel rispetto dell’Ambiente : L’Evoluzione dell’home comfort nel rispetto dell’ambiente. Questa la sintesi di Elic, Evolving Living Innovation Center, nuovo centro ricerche nato in Italia con capitale italiano, basato a Pordenone e aperto per vocazione alla cross-contaminazione esperienziale tra numerose aziende leader del mondo del comfort. Elic riunisce un team di ricerca impegnato nella progettazione di soluzioni domestiche basate su tecnologie sempre ...

Ambiente - il riuso abbatte lo smog : +45.000 tonnellate di gas serra : Sette milioni di prodotti riutilizzati hanno contribuito alla riduzione di 45.000 tonnellate di gas serra e 30.000 chili di emissioni di particolato solo nell’ultimo anno, pari alle emissioni di particolato generate dall’uso di circa tre miliardi di sigarette. Lo evidenzia un’indagine scientifica con la metodologia Lca (“Life cycle assessment”), condotta da Mercatino srl, importante realta’ italiana nel ...

Santa Ninfa - Land of Future - un progetto per gli studenti nel rispetto per l'Ambiente : Ha creato laboratori e mostre interattive coordinando vari progetti per diversi musei della scienza. Emilio Casalini è un giornalista, conduttore radiofonico e scrittore italiano. Ha vinto il Premio ...

Ambiente : la concentrazione di CO2 nell’atmosfera ha superato per un mese il picco storico di 410 ppm : L’Osservatorio di Mauna Loa alle Hawaii, della Scripps Institution of Oceanography, ha scoperto che la CO2 ha superato per tutto il mese di aprile la concentrazione nell’atmosfera di 410 parti per milione, arrivando a un valore medio di 411,24: la soglia dei 410 ppm – spiega il Washington Post – è un picco storico già superato nel 2017, ma è la prima volta, da quando hanno avuto inizio le rilevazioni, che la ...

Salute & Ambiente - OMS : nel mondo 9 persone su 10 respirano aria inquinata : Nel rapporto annuale, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha rilevato che nel mondo nove persone su dieci respirano aria inquinata, e sono 7 milioni l’anno i morti dovuti a questa causa. L’OMS ha analizzato i dati di 4.300 città in 100 Paesi diversi focalizzandosi sull’inquinamento atmosferico e su quello indoor: l’aria inquinata causerebbe il 24% di tutte le morti per attacco cardiaco, del 25% degli ictus ...

Allarme LegAmbiente : “Ibis sacro invasivo nel Delta del Po” : Gli ibis sacri (Threskiornis aethiopicus) rappresentano “una seria minaccia” per la fauna autoctona del Delta del Po. Perché sono predatori onnivori, si nutrono di anfibi, crostacei, piccoli roditori, molluschi, pesci, lombrichi, insetti nonché uova e pulcini di altre specie di uccelli nativi come sterne, garzette, anatre, uccelli marini e uccelli di palude. A lanciare l’Allarme sulla presenza di questo uccello di palude dal ...

Lazio - LegAmbiente : “Erosione costiera devastante nelle spiagge” : “Da più parti sulla costa laziale, sono arrivate nei ultimi periodi le segnaLazioni di spiagge fortemente devastate dall’erosione invernale, tanto da aver lasciato arenili senza sabbia e strutture balneari quasi in acqua. A Fregene, nel comune di Fiumicino, le immagini più impattanti del fenomeno”. Così Legambiente Lazio in una nota in cui “chiede alla Regione l’immediata convocazione di un tavolo tecnico per poter ...

Ambiente : nelle acque dell’Oman sta crescendo una pericolosa “zona morta” già più grande della Scozia : Un nuovo studio dell’University of East Anglia (UEA) ha confermato una drastica riduzione dell’ossigeno nel Golfo di Oman. La “zona morta” è stata confermata da robot sottomarini chiamati Seagliders, che sono stati in grado di raccogliere dati in aree prima inaccessibili a causa della pirateria e di tensioni geopolitiche. I robot hanno più o meno le dimensioni di un piccolo palombaro ma possono raggiungere profondità di oltre 1.000 metri e ...

Rapporto LegAmbiente : l'amianto resta una minaccia nel nostro paese : Messo al bando con la legge 257/92, è ancora presente in almeno 370 mila strutture e oltre 66 mila siti. Bonifica e smaltimento restano i punti deboli. Grave anche l'impatto dal punto di vista sanitario