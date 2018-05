Ambasciata Usa a Gerusalemme Ivanka Trump alla cerimonia di apertura

Ivanka a Gerusalemme per Ambasciata Usa : 6.55 Ivanka Trump e Jared Kushner saranno presenti alla cerimonia di apertura dell'ambasciata Usa a Gerusalemme. La figlia del presidente americano e il marito tornanon sulla scena pubblica dopo mesi di assenza. I due faranno parte della delegazione statunitense che partirà sabato e rientrerà martedì, dopo aver preso parte a un ricevimento organizzato dal premier israeliano, Netanyahu. Della delegazione americana faranno parte anche ...

All'inaugurazione dell'Ambasciata Usa a Gerusalemme Trump manda la figlia Ivanka. Lui non ci sarà : Il presidente americano Donald Trump non sarà presente All'inaugurazione dell'ambasciata statunitense a Gerusalemme in programma per il 14 maggio prossimo. A rappresentare gli Stati Uniti ci sarà però una folta delegazione guidata dal vice segretario di Stato, John Sullivan. Accanto a lui, il genero del presidente, Jared Kushner, consigliere della Casa Bianca per il Medio Oriente, la figlia Ivanka Trump e il segretario del ...

Gerusalemme : Ambasciata Usa - non invitati diplomatici esteri : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Gerusalemme - segnaletica Ambasciata Usa : 15.38 Tre cartelli stradali, in ebraico, inglese e arabo, sono stati collocati nella parte meridionale di Gerusalemme, per indicare la sede dove il 14 maggio verrà trasferita l'ambasciata americana Alla cerimonia di apertura della nuova sede dovrebbero partecipare circa 250tra funzionari americani e leader della comunità ebraicata, guidati dal nuovo segretario di stato Usa, Pompeo. Non si ha ancora conferma della presenza all' evento di ...

Spuntano i cartelli stradali a Gerusalemme per l'Ambasciata Usa : A una settimana dalla contestata apertura dell'Ambasciata degli Stati Uniti a Gerusalemme, sono comparsi per le vie della città almeno tre cartelli, in inglese, ebraico e arabo, che segnalano l'ubicazione della nuova sede.Uno dei tre cartelli è stato installato dal sindaco di Gerusalemme Nir Barkat. La sede dell'Ambasciata sarà inaugurata il prossimo 14 maggio nello stesso giorno in cui 70 anni fa nacque lo Stato di ...

Trump attacca Ambasciata Usa Londra : ANSA, - WASHINGTON, 29 APR - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ribadito durante un comizio in Michigan le sue critiche verso la nuova ambasciata americana a Londra, bocciando in ...

Ambasciata a Gerusalemme - Trump : «Potrei andare» Nuove proteste a Gaza : 3 morti : La conferenza del presidente americano dopo la visita della cancelliera tedesca Angela Merkel alla Casa Bianca: «Gli alleati della Nato devono spendere di più in difesa»

Usa - Trump annuncia : 'Potrei andare a Gerusalemme per apertura Ambasciata' : E ancora: l a politica di Donald Trump verso la Corea del Nord ha 'aperto nuove possibilità'. Lo ha detto la Merkel. È necessario, ha aggiunto la cancelliera, continuare a vigilare sul regime di ...

Gerusalemme : presidente ceco - è ora di spostare Ambasciata : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Trump : a maggio Ambasciata a Gerusalemme : 21.31 Il presidente Usa Trump invia via Twitter "i migliori auguri" al premier israeliano Netanyahu e a tutti gli israeliani "per il 70mo anniversario della vostra grande indipendenza. Non abbiamo migliori amici in nessun altro posto". Trump ha aggiunto di essere "impaziente di spostare la nostra ambasciata a Gerusalemme, il prossimo mese".