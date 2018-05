Amazon lancia le ‘case intelligenti’ ma c’è il timore che gli assistenti digitali

Amazon lancia Consegna Oggi : consegne entro sera per i clienti Prime di Milano : Amazon ha annunciato l'arrivo del nuovo servizio "Consegna Oggi": sarà riservato ai clienti Prime di Milano e garantirà loro consegne in giornata, tra le 18.30 e le 21.30, senza alcun costo aggiuntivo in caso di spesa minima di 29 euro, su tantissimi prodotti delle categorie più disparate. Scopriamo insieme Consegna Oggi di Amazon. L'articolo Amazon lancia Consegna Oggi: consegne entro sera per i clienti Prime di Milano proviene da ...

Amazon ha inaugurato la settimana lanciando la "Connected Week", un'interessante promozione che proporrà sette giorni di sconti su tantissimi prodotti d'elettronica, tra cui non mancheranno smartphone e tablet Android

Amazon rilancia nel Milanese : oltre 100 posti di lavoro nel nuovo deposito di Buccinasco : Il colosso delle vendite on line sta mettendo a punto la ristrutturazione di un capannone da 10mila metri quadrati per una maggiore velocità nello smistamento...

Amazon vuole lanciare un robot da compagnia nel 2019 : Dopo l’assistente digitale da salotto Amazon vuole arrivare per prima a proporre nelle case del grande pubblico un’altra categoria di prodotto inedita: un robot domestico in grado di seguire gli utenti per fornire loro i servigi di Alexa seguendoli per casa. Lo ha riportato in queste ore Bloomberg, che del progetto top secret ha già raccolto una manciata di informazioni utili. Dalla testata scopriamo che il nome in codice del ...

Amazon ha annunciato il suo browser mobile per Android chiamato "Internet" che ha come caratteristica principale quella di essere leggero e consumare pochi dati: i dettagli.Nel panorama dei software per navigare sul web tramite dispositivo mobile, da oggi è possibile scaricare "Internet" il browser mobile sviluppato e distribuito da Amazon, il famoso rivenditore online internazionale.

Senza particolari clamori Amazon ha lanciato un nuovo browser Internet, chiamato proprio in questo modo, disponibile al momento solamente in india.

Vente - Privee lancia la sfida ad Amazon sull'e-commerce : Amazon è diventato, forse, il più grande negozio digitale del mondo in grado di offrire a prezzi concorrenziali merce di ogni tipo. Ma, ovviamente, il mercato, sopratutto se e- commerce, non si ferma. Ed è possibile trovare delle alternative anche vantaggiose allo strapotere della creatura di Jeff Bezos. E' quanto sta cercando di fare la società francese di e- commerce Vente - Privee. Vediamo cosa la differenzia dalla più famosa Amazon e quali ...

Ecommerce - la francese Vente-Privee lancia la sfida ad Amazon : Vente-Privee è un'azienda di Ecommerce specializzata in vendite-evento. La sua ricetta per ritagliarsi una quota di mercato nello strapotere di Amazon

Ecommerce - la francese Vente-Privee lancia la sfida ad Amazon : Un’immagine interna del quartier generale di Vente-Privee a La Plaine-Saint Denis Lo shopping online non finisce con Amazon. La vastità del catalogo, i prezzi concorrenziali e la velocità nelle consegne hanno trasformato la creatura di Jeff Bezos nel più grande negozio digitale ma la rete offre alternative, e non di nicchia. Un esempio arriva da Vente-Privee è un portale di Ecommerce pioniere delle vendite-evento, con prodotti che spaziano ...

Amazon lancia la sua carta di credito : Dopo i prestiti e le polizze il gigante dell'e-commerce si fa sempre più banca Ci risiamo, Amazon torna ad affacciarsi nel dorato mondo della finanza. E questa volta ventilando l'ipotesi di lanciare ...

Amazon pronta a lanciare conti correnti per i suoi clienti : Teleborsa, - Amazon sarebbe in trattative con alcune grandi banche, inclusa JP Morgan per aprire conti correnti che il gruppo guidato da Jeff Bezos potrebbe decidere di offrire ai suoi clienti. Lo ...