Amazon Consegna Oggi a Milano | come funziona | requisiti e info cap

Ecommerce - Amazon si espande : a Milano 'Consegna oggi' : Amazon rende operativo un servizio per ottenere in giornata i prodotti ordinati dai clienti iscritti a Prime. Si parte dal capoluogo lombardo

Amazon Consegna Oggi - a Milano consegna in giornata su un milione di prodotti - : Oggi siamo entusiasti di rendere Prime ancora più veloce, offrendo ai clienti la consegna in giornata senza costi aggiuntivi, oltre ai tanti vantaggi inclusi nel loro abbonamento, come lo streaming ...