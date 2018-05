Altro che premier terzo

Luca Ricolfi : 'Altro che governo Lega-5 Stelle - l'Italia andrebbe divisa in due' : La soluzione della crisi, gli scenari politici, ma anche la divaricazione nord-sud espressa pure dal voto. Ecco i temi di questa intervista con uno degli osservatori italiani più attenti: il sociologo ...

Altro sindaco nel mirino : incendiata a Delia l'auto di Gianfilippo Bancheri : Nel manifestare la mia incondizionata solidarietà e sincera vicinanza a Gianfilippo Bancheri, lo invito a proseguire nella sua azione politica e amministrativa e nel suo cammino di legalità , ...

Juventus - Altro che Dybala : e se il sacrificato fosse Higuain? : Juventus- Secondo quanto riportato dai colleghi di “SportMediaset“, la Juventus potrebbe entrare nell’ottica delle idee di cedere Gonzalo Higuain, trattenendo in bianconero Paulo Dybala. Il numero 10 argentino non si muoverà da Torino ad eccezione di un’offerta pari o superiore ai 130 milioni di euro. Ecco perchè starebbe avanzando l’idea di trattenere Dybala e cedere […] L'articolo Juventus, altro che Dybala: ...

Ancora rimodulazioni TIM e Wind al centro di polemiche : nuova contestazione Altroconsumo : Continuano a tenere qui in Italia le tanto discusse rimodulazioni TIM e Wind. A distanza di pochi giorni dagli aggiornamenti relativi al secondo operatore, come vi abbiamo riportato prontamente tramite il nostro articolo, giungono da Altroconsumo alcune obiezioni che potrebbero aumentare le discussioni in merito alle scelte dei singoli operatori. Anche dal punto di vista comunicativo considerando quando è stato annunciato ai rispettivi clienti ...

Urbinati : I 5Stelle cedono alla perversione di Renzi. Ma c'è anche un Altro vincitore : Però c'è una parte del Pd che è molto arrabbiata con Renzi e con quello che la sua politica ha originato, cioè un governo tra i Cinquestelle e la Lega. 'Certo ci sono due posizioni nel Pd. Una che ...

Martina contro Renzi : "Altro che pop corn... Pd cerchi l'alternativa" : 'Ora tocca a loro e pop-corn per tutti'. A dirlo sarebbe stato Matteo Renzi che, parlando coi suoi a palazzo Giustiniani, si sarebbe virtualmente sfregato le mani in attesa di vedere all'opera la Lega ...

Martina contro Renzi : Altro che pop corn - prepariamo l'alternativa : 'Il Pd e le forze di centrosinistra devono prepararsi e passare presto dalla , giusta, preoccupazione alla sfida. Alla proposta alternativa. altro che 'stare a guardare con i pop corn in mano'. Non ...

Omicidio Sara Di Pietrantonio - la sentenza su Paduano fa discutere : “Altro che ergastolo” : Molti ricorderanno Vincenzo Paduano, il vigilante 28enne in carcere per aver ucciso e dato alle fiamme l’ex fidanzata Sara Di Pietrantonio. Il cadavere carbonizzato della studentessa 22enne venne trovato all’alba del 29 maggio 2016 nei pressi della sua auto in fiamme, in via della Magliana, alla periferia di Roma. Dopo aver tentato di aggrapparsi a vari alibi, Paduano confessò l’Omicidio dopo un interrogatorio durato 8 ...

Martina lancia una stoccata a Renzi : "Altro che pop corn - prepariamoci a fare una proposta alternativa" : "C'è da essere preoccupati per un governo come quello che stanno trattando Lega e Cinque Stelle con la compiacenza di Forza Italia. Per le scelte economiche e finanziarie che farà e per le loro ricadute sociali. Per le posizioni che esprimerà in Europa e sulla scena internazionale. Per la dose quotidiana di propaganda che distillerà su temi delicati come immigrazione e sicurezza. Dubito che tanti elettori dei Cinque ...

Nucleare Iran - Altro che tutori della pace : Trump e Israele fomentano la guerra : Il presidente degli Stati Uniti avrebbe avuto tempo fino al 12 maggio per prendere una decisione sul piano d’azione congiunto con l’Iran. Ma ha voluto con grande clamore anticiparne la decadenza all’8 Maggio così che il pianeta ne potesse essere doverosamente sorpreso anche nei tempi . Così vanno le cose in Medio Oriente. Tra guerre in atto e anniversari in corso (il 70° dalla nascita di Israele e della Nakba palestinese), accordi ...

“Lui no!”. L’Eredità - per il dopo Frizzi bufera sulla scelta del nuovo conduttore. Caduti i nomi di Carlo Conti e Marco Liorni - ecco che spunta quest’Altro : Carlo Conti non resterà. dopo la morte di Fabrizio Frizzi la Rai aveva scelto lui. Una scelta di cuore, per l’amicizia che legava di due conduttori, che però già dalle prime fasi aveva subito avuto il sapore del contratto a termine. Carlo Conti non potrà condurre L’Eredità ancora per molto: ha molti programmi da condurre e non ce la farebbe. Così nei giorni scorsi era partito il toto nome per la triste successione di Fabrizio Frizzi. La ...

"Altro che Hollywood e #metoo - la libertà si conquista ogni giorno" : Vengo da tutto un altro mondo, ma mi sento molto vicina a Smita'. In che senso? 'Non sa né leggere né scrivere, raccoglie escrementi, eppure ha il coraggio di fuggire, per dare a sua figlia una vita ...

Pensioni anticipate - Altro che quota 100 e 41 : rischio riforma peggiorativa? Video : Le ultime novita' sulla riforma delle Pensioni al 9 maggio 2018 [Video] non sono certo delle più rosee. I lavoratori ambivano ad un accordo tra M5S e Lega come segno di responsabilita' nei confronti dei cittadini per poter sperare nell’abolizione della Legge Fornero punto condiviso dai due leader. Ma è ormai chiaro che l’accordo difficilmente vi sara' e vi è il rischio di un Governo tecnico. Ma non solo, la Cgil di Modena ha indetto uno sciopero ...

Francesco Renga a DM : «Altro che paraculo. A The Voice 2018 sono stato finalmente me stesso» : Francesco Renga “sono stato talmente libero da essere riuscito a essere me stesso“. Francesco Renga ammette che, a The Voice 2018, qualcosa è cambiato. A differenza di quanto accaduto in altre sue esperienze televisive, stavolta il riccioluto cantautore ci ha confidato di essersi presentato senza maschere. Coi propri aneddoti e anche con quelle piccole ‘manie’ sulle quali ci si ride su. E chissà che questo atteggiamento ...